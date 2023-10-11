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Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Беспилотник

В Белгородской области сбили беспилотник — пострадал дом

11 октября 2023, 10:17
Фото: Midjourney
Беспилотник

Беспилотник сдетонировал при падении в Белгородской области

Происшествие случилось в Валуйском горокруге. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

11 октября в Валуйском горокруге сбили беспилотник. Произошло это в селе Новопетровка. Дрон сбили в воздухе, но при падении он сдетонировал.

Есть разрушения. В одном частном доме выбило окна, повреждения получил забор. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор.

Валуйский горокруг попал под атаки ВСУ и накануне. Село Долгое трижды за день атаковали дронами-камикадзе. Помимо этого, населённый пункт обстреляли из ствольной артиллерии. В итоге повреждён экскаватор одного из предприятий.

Всего же за прошедший день ВСУ атаковали пять приграничных районов. Самые серьёзные последствия — в Краснояружском районе. Там накануне погибли два человека — супружеская пара. В их дом попал снаряд.

Экскаватор попал под обстрел в Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Валуйский горокруг#Приграничье#СВО#Разрушения#Детонация#Новопетровка
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