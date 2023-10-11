В Белгородской области сбили беспилотник — пострадал дом

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
11 октября в Валуйском горокруге сбили беспилотник. Произошло это в селе Новопетровка. Дрон сбили в воздухе, но при падении он сдетонировал.
Есть разрушения. В одном частном доме выбило окна, повреждения получил забор. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор.
Валуйский горокруг попал под атаки ВСУ и накануне. Село Долгое трижды за день атаковали дронами-камикадзе. Помимо этого, населённый пункт обстреляли из ствольной артиллерии. В итоге повреждён экскаватор одного из предприятий.
Всего же за прошедший день ВСУ атаковали пять приграничных районов. Самые серьёзные последствия — в Краснояружском районе. Там накануне погибли два человека — супружеская пара. В их дом попал снаряд.