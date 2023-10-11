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Даниил Костенко

О подвиге белгородца в зоне СВО рассказали на всю Россию

11 октября 2023, 08:14
Фото: Первый канал
Даниил Костенко
Житель Новооскольского округа смог обезвредить несколько самодельных взрывных устройств и уничтожить артиллерийскую установку. Подробности подвига рассказали в эфире Первого канала.
Сюжет
СВО

На Первом канале рассказали о героическом поступке белгородца. Гвардии старший лейтенант Даниил Костенко, командуя гаубичной батареей, уничтожил артиллерийскую установку. Помимо этого, он обнаружил и обезвредил несколько самодельных взрывных устройств.

Даниил Костенко родился в Новооскольском округе. Об этом сообщил глава администрации округа Андрей Гриднев.

Ранее в эфире Первого канала показывали сюжет о жителе Старого Оскола Владиславе Ровенском. Мужчина расчётом самоходной гаубицы «Мста-С» уничтожил большое количество украинской бронетехники.

Сюжет о белгородце
Видео: Первый канал
О подвиге белгородца в зоне СВО рассказали в эфире федерального канала
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