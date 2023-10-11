О подвиге белгородца в зоне СВО рассказали на всю Россию

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
На Первом канале рассказали о героическом поступке белгородца. Гвардии старший лейтенант Даниил Костенко, командуя гаубичной батареей, уничтожил артиллерийскую установку. Помимо этого, он обнаружил и обезвредил несколько самодельных взрывных устройств.
Даниил Костенко родился в Новооскольском округе. Об этом сообщил глава администрации округа Андрей Гриднев.
Ранее в эфире Первого канала показывали сюжет о жителе Старого Оскола Владиславе Ровенском. Мужчина расчётом самоходной гаубицы «Мста-С» уничтожил большое количество украинской бронетехники.