О подвиге белгородца в зоне СВО рассказали на всю Россию

На Первом канале рассказали о героическом поступке белгородца. Гвардии старший лейтенант Даниил Костенко, командуя гаубичной батареей, уничтожил артиллерийскую установку. Помимо этого, он обнаружил и обезвредил несколько самодельных взрывных устройств.