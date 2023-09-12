О подвиге белгородца в зоне СВО рассказали в эфире федерального канала

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Вчера, 11 сентября, в эфире Первого канала рассказали о жителе Старого Оскола Владиславе Ровенском.
Младший сержант не позволил ВСУ пройти через оборонительные рубежи российских войск. Расчётом самоходной гаубицы «Мста-С» он уничтожил большое количество украинской бронетехники.
О том, что речь идёт о жителе Белгородской области, утверждают в старооскольских пабликах в соцсетях.
На телеканале «Россия-1» ранее планировали показать белгородцев, которые помогают российским военным в зоне СВО. Семья детских хирургов Виктория и Антон Лысовы в программе «Наши» расскажут о работе межрегионального волонтёрского движения «Стерильность — фронту!».
Дата выхода выпуска программы пока не известна.