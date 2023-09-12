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Published Сегодня, 11:17

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Updated Сегодня, 11:19

Владислав Ровенский

О подвиге белгородца в зоне СВО рассказали в эфире федерального канала

12 сентября 2023, 11:17
Фото: Первый канал
Владислав Ровенский
Младший сержант уничтожил большое количество украинской бронетехники. Сюжет о жителе Старого Оскола показали в эфире Первого канала.

Вчера, 11 сентября, в эфире Первого канала рассказали о жителе Старого Оскола Владиславе Ровенском.

Младший сержант не позволил ВСУ пройти через оборонительные рубежи российских войск. Расчётом самоходной гаубицы «Мста-С» он уничтожил большое количество украинской бронетехники.

О том, что речь идёт о жителе Белгородской области, утверждают в старооскольских пабликах в соцсетях.

На телеканале «Россия-1» ранее планировали показать белгородцев, которые помогают российским военным в зоне СВО. Семья детских хирургов Виктория и Антон Лысовы в программе «Наши» расскажут о работе межрегионального волонтёрского движения «Стерильность — фронту!».

Дата выхода выпуска программы пока не известна.

Сюжет о подвиге белгородца в зоне СВО
Видео: Первый канал
Белгородские хирурги расскажут о помощи военным в зоне СВО на федеральном канале
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#Видео#Белгородская область#Старый Оскол#Первый канал#Белгород#Подвиг#СВО#Александра Склярова
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