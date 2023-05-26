В Новооскольском округе открыли памятник герою России Александру Ананичеву

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Александр Ананичев с детства хотел стать военным. Особенно его вдохновлял фильм «Офицеры». Так о своем любимом сыне вспоминают родители. Александр Ананичев в специальной военной операции участвовал с первого дня, командовал батальоном. Погиб 11 июля 2022 года, выполняя свой воинский долг. Теперь его бюст — на Аллее Славы Героев-новооскольцев.
«Спасибо большое за воспитание сына. Низкий поклон вам, всем близким за безграничную любовь. Мы никогда не найдем слов утешения, которые позволят унять огромную, великую боль утраты. Но мы всегда будем рядом, как он был рядом со своими товарищами, выполняя поставленную задачу, защищая жизнь своих братьев по оружию» — Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Александру присвоено звание Героя России посмертно, а школа в родном селе Новая Безгинка с недавних пор носит его имя.
«Я уверен, что паять об Александре Михайловиче навсегда останется в наших сердцах и в летописи нашего края. История Новоосколья — она очень богата. И новоскольцы всегда гордились своими выдающимися сыновьями и дочерьми» - Андрей Гриднев, глава администрации Новооскольского городского округа
Бюст открыли благодаря поддержке фонда «Поколение» депутата государственной думы РФ Андрея Скоча.
«Память о нашем сыне — она теперь увековечена. Это как бы не только о нашем сыне, но и о тех мальчишках, которые вместе с ним служили. Для них это очень важно, потому что они, каждый раз приезжая сюда, будут приходить сюда и видеть, что не напрасно они воевали» — Татьяна Ананичева, мать Героя России Александра Ананичева
Фонд уже один десяток лет открывает и восстанавливает памятники и мемориалы. На счету организации 267 объектов в Белгородской области. В ближайшее время готовятся к открытию мемориалы в Волоконовском и Вейделевском районах.