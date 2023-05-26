В Новооскольском округе открыли памятник герою России Александру Ананичеву

«Память о нашем сыне — она теперь увековечена. Это как бы не только о нашем сыне, но и о тех мальчишках, которые вместе с ним служили. Для них это очень важно, потому что они, каждый раз приезжая сюда, будут приходить сюда и видеть, что не напрасно они воевали» — Татьяна Ананичева, мать Героя России Александра Ананичева

