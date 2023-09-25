Псу-герою Кубику из белгородского Шебекино сделали протез, он учится ходить

Собака по кличке Кубик спасла охранника при обстреле Шебекино: она подбежала к сторожке, чтобы предупредить человека. В этот момент и произошёл взрыв, в результате которого питомец потерял одну лапу, а вторую — травмировал. Неравнодушные белгородцы собрали деньги, на которые Кубику сделали протез.