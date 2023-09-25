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Пёс Кубик с протезом

Псу-герою Кубику из белгородского Шебекино сделали протез, он учится ходить

25 сентября 2023, 11:12
Фото: RT
Пёс Кубик с протезом

Спасшему белгородца псу-герою Кубику сделали протез

Теперь герой заново учится ходить. Кубик пострадал при обстреле Шебекино в начале этого года. О собаке рассказывает RT.

Собака по кличке Кубик спасла охранника при обстреле Шебекино: она подбежала к сторожке, чтобы предупредить человека. В этот момент и произошёл взрыв, в результате которого питомец потерял одну лапу, а вторую — травмировал. Неравнодушные белгородцы собрали деньги, на которые Кубику сделали протез.

Как сообщила руководитель приюта «Добрый дом» Вера Коваленко, протез решили сделать, чтобы распределить нагрузку и чтобы четвероногому другу было легче передвигаться. В противном случае у животного могли начаться проблемы со здоровьем.

В настоящий момент ветеринары помогают животному научиться стоять с помощью протеза.

Ранее за псом ухаживали работники предприятия, где жил пёс: они брали на себя расходы на лечение.

Пёс Кубик с протезом
Видео: RT на русском
Белгородский пёс Кубик пошёл на поправку после операции
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