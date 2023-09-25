Псу-герою Кубику из белгородского Шебекино сделали протез, он учится ходить

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Собака по кличке Кубик спасла охранника при обстреле Шебекино: она подбежала к сторожке, чтобы предупредить человека. В этот момент и произошёл взрыв, в результате которого питомец потерял одну лапу, а вторую — травмировал. Неравнодушные белгородцы собрали деньги, на которые Кубику сделали протез.
Как сообщила руководитель приюта «Добрый дом» Вера Коваленко, протез решили сделать, чтобы распределить нагрузку и чтобы четвероногому другу было легче передвигаться. В противном случае у животного могли начаться проблемы со здоровьем.
В настоящий момент ветеринары помогают животному научиться стоять с помощью протеза.
Ранее за псом ухаживали работники предприятия, где жил пёс: они брали на себя расходы на лечение.