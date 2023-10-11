Белгородец едва не зарезал дочь хозяйки квартиры из-за бытового вопроса

24 марта 2023 года белгородец был в квартире, принадлежащей матери потерпевшей, где проживал с октября 2021 года. Тогда же дома у хозяйки была её 51-летняя дочь. Она и белгородец поругались на бытовой почве. Горожанин схватился за кухонный нож и ударил им потерпевшую в грудь.