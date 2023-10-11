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Нож

Белгородец едва не зарезал дочь хозяйки квартиры из-за бытового вопроса

11 октября 2023, 15:41
Фото: 1MI
Нож
Мужчина напал на женщину из-за ссоры. В конфликт вмешалась мать потерпевшей. Последнюю удалось спасти, сообщили в региональном СК.

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 69-летнего белгородца, который пытался зарезать дочь знакомой, у которой он жил. Мужчину обвиняют в покушении на убийство.

24 марта 2023 года белгородец был в квартире, принадлежащей матери потерпевшей, где проживал с октября 2021 года. Тогда же дома у хозяйки была её 51-летняя дочь. Она и белгородец поругались на бытовой почве. Горожанин схватился за кухонный нож и ударил им потерпевшую в грудь.

В конфликт вмешалась мать потерпевшей. Благодаря этому пострадавшей от нападения женщине вовремя оказали медицинскую помощь.

Во время следствия обвиняемый находился под стражей. Указанная мера пресечения продолжает действовать. Следствие направило уголовное дело на рассмотрение в суд.

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#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Нож#Покушение на убийство#Белгород#Наталья Корявых
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