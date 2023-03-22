Белгородец из ревности зарезал свою возлюбленную кухонным ножом

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, конфликт между женщиной и мужчиной произошёл вечером 4 января. Пара находилась в доме белгородки в Грайворонском округе, когда между ними произошла ссора из-за ревности мужчины.
В ходе конфликта 28-летний виновный разозлился и взял со стола кухонный нож. Он нанёс возлюбленной несколько ударов в живот и шею. Женщина скончалась на месте от полученных травм, а мужчина с места преступления скрылся.
В полицию об убийстве сообщил 9-летний сын 28-летней погибшей.
Уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») уже направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.