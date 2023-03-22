Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:44

Published Сегодня, 17:44

Modified Сегодня, 17:46

Updated Сегодня, 17:46

Белгородец из ревности зарезал свою возлюбленную кухонным ножом

22 марта 2023, 17:44
Фото: 1MI
В полицию позвонил 9-летний сын погибшей и сообщил об убийстве, отметили в СУ СКР по Белгородской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, конфликт между женщиной и мужчиной произошёл вечером 4 января. Пара находилась в доме белгородки в Грайворонском округе, когда между ними произошла ссора из-за ревности мужчины.

В ходе конфликта 28-летний виновный разозлился и взял со стола кухонный нож. Он нанёс возлюбленной несколько ударов в живот и шею. Женщина скончалась на месте от полученных травм, а мужчина с места преступления скрылся.

В полицию об убийстве сообщил 9-летний сын 28-летней погибшей.

Уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») уже направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

#Александра Склярова#Убийство#Зарезал#Сын#Происшествия#Белгородская область#Грайворонский горокруг
Подпишитесь
Сторож сельхозпредприятия погиб при обстреле белгородского села
Сегодня, 10:04
«Онлайн-кладбище»: в Белгородской области появилась система управления захоронениями
Сегодня, 09:11
Штрафом в 22 млн рублей наказали начальника ж/д станции в Белгороде за взятку
Сегодня, 14:13
Белгородские школьники сдадут выпускные экзамены в облегчённой форме
Сегодня, 05:04
В НИУ «БелГУ» представили нового исполняющего обязанности ректора
Сегодня, 13:05
Эксперты ЦБ объяснили, почему подорожали овощи в Белгородской области
Сегодня, 07:56