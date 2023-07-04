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Белгородец зарезал знакомого и выбросил тело в выгребную яму

4 июля 2023, 06:58
Фото: 1MI
Жителя региона осудили за совершённое преступление. Его приговорили к восьми годам и одному месяцу колонии, сообщили в областном СУ СК.

В Белгородской области осудили мужчину, который зарезал своего знакомого и бросил его тело в выгребную яму. Более того, белгородец украл у него телефон.

В конце декабря 2022 года пострадавший вышел из дома в селе Тетеревино Прохоровского района и не вернулся. В январе 2023 года в полицию обратилась его мать, поскольку не могла связаться с сыном.

Вскоре выяснилось, что к пропаже мужчины причастен его односельчанин. Как оказалось, потерпевший в день трагедии пришёл к последнему в гости. Подсудимый ночью начал ссору с приятелем из-за взаимных оскорблений.

Во время конфликта обвиняемый ударил гостя кулаком в лицо, а затем схватился за нож и бил им мужчину в шею и грудь. Потерпевший умер. Злоумышленник украл его телефон, а тело сбросил в выгребную яму.

Суд приговорил белгородца к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима.

Видео: СУ СК по Белгородской области
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#Наталья Корявых#Видео#Белгородская область#Прохоровский район#Уголовное дело#Происшествия#Убийство#Колония#Следствие#Приговор
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