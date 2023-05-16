Нож в спину: белгородец едва не зарезал подругу после ссоры

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Белгородец ударил ножом свою подругу после ссоры. Женщина попала в больницу. Подозреваемого задержали.
Инцидент произошёл в Разумном Белгородского района. Сообщение о происшествии поступило в полицию. Выяснилось, что потерпевшая — 42-летняя местная жительница. Её с ножевым ранением госпитализировали.
Потерпевшая пришла в гости к приятелю. Они поругались. Белгородец принялся избивать подругу. На звонки её сына мужчина отвечал, что мать сейчас не может подойти к телефону. В этот момент белгородка прокричала, что ей нужна помощь.
Подозреваемый разозлился и ударил женщину ножом в спину, а затем выставил её за дверь. Сын белгородки рассказал о происшествии бабушке — она вызвала полицию.
47-летнего жителя региона задержали. Ему грозит до двух лет колонии.