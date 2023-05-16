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Нож в спину: белгородец едва не зарезал подругу после ссоры

16 мая 2023, 14:35
Фото: Bel.ru
Мужчина избил женщину, ударил её ножом и выставил за дверь. Подробности происшествия сообщили в региональном УМВД.

Белгородец ударил ножом свою подругу после ссоры. Женщина попала в больницу. Подозреваемого задержали.

Инцидент произошёл в Разумном Белгородского района. Сообщение о происшествии поступило в полицию. Выяснилось, что потерпевшая — 42-летняя местная жительница. Её с ножевым ранением госпитализировали.

Потерпевшая пришла в гости к приятелю. Они поругались. Белгородец принялся избивать подругу. На звонки её сына мужчина отвечал, что мать сейчас не может подойти к телефону. В этот момент белгородка прокричала, что ей нужна помощь.

Подозреваемый разозлился и ударил женщину ножом в спину, а затем выставил её за дверь. Сын белгородки рассказал о происшествии бабушке — она вызвала полицию.

47-летнего жителя региона задержали. Ему грозит до двух лет колонии.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Уголовное дело#Происшествия#Полиция#Нож#Нападение#Разумное
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