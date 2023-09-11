Белгородец убил сожительницу, спрятал её 5-летнюю дочь у своей матери и скрылся

Виновный нанёс женщине удары по голове, после чего та умерла, отвёл дочь белгородки к своей матери и уехал в другой регион. Скрывался он пять месяцев, пока его не нашли. В суде мужчина отрицал вину. О приговоре рассказали в пресс-службе прокуратуры.

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