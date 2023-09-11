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Published Сегодня, 14:26

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Белгородец убил сожительницу, спрятал её 5-летнюю дочь у своей матери и скрылся

Белгородец убил сожительницу, спрятал её 5-летнюю дочь у своей матери и скрылся

11 сентября 2023, 14:26
Фото: 1MI
Виновный нанёс женщине удары по голове, после чего та умерла, отвёл дочь белгородки к своей матери и уехал в другой регион. Скрывался он пять месяцев, пока его не нашли. В суде мужчина отрицал вину. О приговоре рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В ночь с 30 на 31 октября 2021 года 59-летний мужчина выпивал вместе со своей 37-летней сожительницей. В паре возникла ссора, и мужчина, разозлившись, ударил женщину по голове не менее трёх раз. У пострадавшей образовалась закрытая черепно-мозговая травма, от которой она скончалась на месте происшествия.

Чтобы избежать наказания, мужчина накрыл тело погибшей одеялом, забрал с собой её пятилетнюю дочь и отвёл к своей матери в квартиру. После этого белгородец уехал из региона и на протяжении пяти месяцев скрывался от следствия.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Мужчина отрицал вину, однако коллегия присяжных заседателей решила иначе.

Белгородцу назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также с ограничением свободы на два года. Приговор пытались обжаловать, но областной суд оставил его прежним. Он уже вступил в законную силу.

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