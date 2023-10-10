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Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Холод

Белгородцев ожидает самая холодная ночь с начала осени

10 октября 2023, 13:10
Фото: 1MI
Холод
Ночью столбик термометра опустится до -4 °С. Прогноз на среду, 10 октября, опубликовало региональное МЧС.
Сюжет
Погода

По информации белгородских синоптиков, завтра, 11 октября, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной четверти ночью 2-7 м/с, днём 7-12 м/с.

Температура воздуха в регионе в тёмное время суток опустится до -4…+1 °С. Днём будет чуть теплее: +5…+10 °С.

В Белгороде столбик термометра ночью достигнет -2…0 °С. Днём же воздух прогреется до +7…+9 °С.

Напомним, что теплеть в Белгородской области начнёт только с четверга: днём воздух должен прогреться до +16 °С. В воскресенье температура воздуха поднимется до +17 °С.

Как долго в Белгороде продержатся холода?
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#Белгородская область#Погода#Прогноз погоды#Заморозки#Белгород#Холода#Александра Склярова
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