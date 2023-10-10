Белгородцев ожидает самая холодная ночь с начала осени

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
По информации белгородских синоптиков, завтра, 11 октября, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной четверти ночью 2-7 м/с, днём 7-12 м/с.
Температура воздуха в регионе в тёмное время суток опустится до -4…+1 °С. Днём будет чуть теплее: +5…+10 °С.
В Белгороде столбик термометра ночью достигнет -2…0 °С. Днём же воздух прогреется до +7…+9 °С.
Напомним, что теплеть в Белгородской области начнёт только с четверга: днём воздух должен прогреться до +16 °С. В воскресенье температура воздуха поднимется до +17 °С.