Заболеваемость ковидом выросла в два раза за неделю в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
По данным Андрея Иконникова, за прошлую неделю ковидом заболели 103 человека. Неделей до этого вирус обнаружили у 65 пациентов.
При этом на позапрошлой неделе рост заболеваемости составил 100%, а на минувшей — лишь 50%. Как отметил Иконников, во время острого подъёма заболеваемости только в Белгороде заболевало по тысяче человек за сутки.
Было 65, теперь — 103. И получается, что на 58% увеличилось число заболевших. Но и количество выздоровевших увеличилось: на прошлой неделе их было 42 человека, теперь это 85 человек.
Андрей Иконников
Госпитализировать успели ещё 12 человек, при этом неделей ранее на лечение в больницу увезли лишь троих. Но, по словам министра, на прошлой неделе было так же, и количество госпитализированных не увеличилось. Большая часть пациентов получает лечение дома.