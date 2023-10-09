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Заболеваемость ковидом выросла в два раза за неделю в Белгородской области

Заболеваемость ковидом выросла в два раза за неделю в Белгородской области

9 октября 2023, 09:14
Фото: 1MI
Во время оперсовещания с правительством региона министр здравоохранения Андрей Иконников сообщил, что за последнюю неделю коронавирусной инфекцией заболели 103 белгородца.

По данным Андрея Иконникова, за прошлую неделю ковидом заболели 103 человека. Неделей до этого вирус обнаружили у 65 пациентов.

При этом на позапрошлой неделе рост заболеваемости составил 100%, а на минувшей — лишь 50%. Как отметил Иконников, во время острого подъёма заболеваемости только в Белгороде заболевало по тысяче человек за сутки.

Было 65, теперь — 103. И получается, что на 58% увеличилось число заболевших. Но и количество выздоровевших увеличилось: на прошлой неделе их было 42 человека, теперь это 85 человек.
Андрей Иконников

Госпитализировать успели ещё 12 человек, при этом неделей ранее на лечение в больницу увезли лишь троих. Но, по словам министра, на прошлой неделе было так же, и количество госпитализированных не увеличилось. Большая часть пациентов получает лечение дома.

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#Белгородская область#Заболеваемость#Госпитализация#Белгород#Андрей иконников#Ковид#Министр здравоохранения#Артем Черненко
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