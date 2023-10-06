Что с ковидом? Осенью есть рост заболеваемости, но меньше, чем в прошлом году

Но тем не менее суммарно за сентябрь и начало октября коронавирусом заболели 224 белгородца. Большинство из них отправили на амбулаторное лечение, болезнь они переносят в лёгкой форме. На аналогичный период в прошлом году только за один день было более 500 человек заболевших, из них ложились на лечение в больницу около 400. А всего за 2022 год в регионе было 83 тысячи заболевших и почти 1,3 тысячи умерших. В этом году заболевших на 89% меньше.