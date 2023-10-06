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Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Мужчина в медицинской маске

Что с ковидом? Осенью есть рост заболеваемости, но меньше, чем в прошлом году

6 октября 2023, 10:21
Фото: Нейросеть / Midjourney
Мужчина в медицинской маске

В Белгородской области с начала сентября COVID-19 заболели 224 человека

По информации Оперштаба Белгородской области на начало октября, за 2023 год в регионе заболели 9566 человека, умерло — около 40.

Пока в регионе обеспокоены гриппом и вакцинацией против него, Бел.Ру решили посмотреть, что там с COVID-19, который по традиции должен был активизироваться в сезон заболеваний. На последнем еженедельном совещании правительства области министр здравоохранения сообщил, что за неделю в регионе заболели 65 человек, это в два раза больше, чем с 16 по 22 сентября. А сегодня Оперштаб Белгородской области поделился свежей статистикой, согласно которой с 29 по 6 октября заболели 103 человека.

Но тем не менее суммарно за сентябрь и начало октября коронавирусом заболели 224 белгородца. Большинство из них отправили на амбулаторное лечение, болезнь они переносят в лёгкой форме. На аналогичный период в прошлом году только за один день было более 500 человек заболевших, из них ложились на лечение в больницу около 400. А всего за 2022 год в регионе было 83 тысячи заболевших и почти 1,3 тысячи умерших. В этом году заболевших на 89% меньше.

Весной 2023 года недельная заболеваемость в Белгородской области доходила до 700 человек, что естественно для эпидемического сезона. А вот этой осенью динамика такая же, как была летом и в начале зимы, несмотря даже на то, что был выявлен очередной штамм. При этом традиционно власти призывают жителей региона делать прививки против COVID-19.

Ранее сообщалось, что за счёт федерального бюджета в регион поступило 10 200 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». В основном в Белгородской области иммунизацию проводят вакциной «Спутник Лайт», которую закупили на средства областного бюджета.

Если брать заболеваемость в целом по стране, то за последнюю неделю COVID-19 заболело 16,4 тысячи человек, выздоровело — 13,5 тысяч. Как сообщает стопкоронавирус.рф, ВОЗ рассчитывает на то, что в этот раз пандемии не будет, так как страны готовы к борьбе с ковидом, во многом благодаря вакцинации. В первой половине декабря в медицинские учреждения поступит обновлённый «Спутник V», который будет защищать от новых штаммов, в том числе от разновидностей омикрона. После этого минздрав РФ планирует обновить и вакцину для детей от 6 до 11 лет.

Число заболевших коронавирусом белгородцев за неделю выросло в два раза
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#Белгородская область#Здравоохранение#Вакцинация#Ковид#COVID-19#Екатерина Никулина#Коронавирус заболеваемость
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