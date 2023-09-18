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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

вакцинация от ковида и гриппа

Платно или нет: как в Белгородской области прививают против ковида

18 сентября 2023, 12:25
Фото: 1MI
вакцинация от ковида и гриппа

Белгородские власти рассказали о вакцинации против ковида и гриппа

Российские регионы, которые перестали получать вакцину от коронавируса за счёт средств федерального бюджета, начали приостанавливать иммунизацию населения или проводить её платно, сообщают «Ведомости». Как проходит вакцинация в Белгородской области, выяснили журналисты Бел.Ру.

По информации источника, федеральная поддержка закупок антикоронавирусных вакцин завершилась в апреле. Те регионы, которые вакцину больше не получают, перестали прививать людей от ковида или сделали прививки платными.

Журналисты Бел.Ру выяснили, как обстоят дела в Белгородской области. По информации региональных властей, иммунизация против коронавируса в настоящее время проводится вакциной «Спутник Лайт», которую приобрели за счёт средств областного бюджета, в медицинских организациях по месту прикрепления. При этом если лечебное учреждение подведомственно минздраву области, вакцинацию проводят бесплатно.

Всего в текущем году за счёт средств федерального бюджета в регион поступило 10 200 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». Использовали 44 367 доз.

На 11 сентября на складе ОГКУЗ МЦ «Резерв» было 970 доз вакцины «Спутник Лайт», которую закупили за счёт средств областного бюджета в текущем году.

Всего с 1 января по 11 сентября вакцинацию против ковида получили 38 827 человек.

Что касается иммунизации от гриппа, на 11 сентября в регион поступило 82 010 доз вакцины, из которых для взрослого населения — 217 300 доз, а для детей — 164 710.

Дополнительно Белгородская область должна получить ещё 23 530 доз вакцины «УльтриксКвадри» для иммунизации от гриппа детей и 290 550 доз вакцины «Совигрипп» для взрослых.

Всего в 2022 году привито от гриппа 726 680 человек, в том числе 157 962 ребёнка. В 2023 году планируют привить против гриппа 997 416 человек, в том числе детей — 190 374 человека.

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#Белгородская область#Грипп#Вакцинация#Иммунизация#Эксклюзив#Федеральный бюджет#Белгород#Кристина Семенчук#Ковид
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