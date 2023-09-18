Платно или нет: как в Белгородской области прививают против ковида

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
По информации источника, федеральная поддержка закупок антикоронавирусных вакцин завершилась в апреле. Те регионы, которые вакцину больше не получают, перестали прививать людей от ковида или сделали прививки платными.
Журналисты Бел.Ру выяснили, как обстоят дела в Белгородской области. По информации региональных властей, иммунизация против коронавируса в настоящее время проводится вакциной «Спутник Лайт», которую приобрели за счёт средств областного бюджета, в медицинских организациях по месту прикрепления. При этом если лечебное учреждение подведомственно минздраву области, вакцинацию проводят бесплатно.
Всего в текущем году за счёт средств федерального бюджета в регион поступило 10 200 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». Использовали 44 367 доз.
На 11 сентября на складе ОГКУЗ МЦ «Резерв» было 970 доз вакцины «Спутник Лайт», которую закупили за счёт средств областного бюджета в текущем году.
Всего с 1 января по 11 сентября вакцинацию против ковида получили 38 827 человек.
Что касается иммунизации от гриппа, на 11 сентября в регион поступило 82 010 доз вакцины, из которых для взрослого населения — 217 300 доз, а для детей — 164 710.
Дополнительно Белгородская область должна получить ещё 23 530 доз вакцины «УльтриксКвадри» для иммунизации от гриппа детей и 290 550 доз вакцины «Совигрипп» для взрослых.
Всего в 2022 году привито от гриппа 726 680 человек, в том числе 157 962 ребёнка. В 2023 году планируют привить против гриппа 997 416 человек, в том числе детей — 190 374 человека.