Койки для больных ковидом белгородцев развернули в Старом Осколе и Белгороде

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
По словам чиновника, заболеваемость ковидом в Белгородской области немного выросла. За неделю заболели 30-32 человек. При этом избавились от вируса 27 пациентов. В основном люди лечатся амбулаторно, поэтому большой нагрузки на стационар нет.
Иконников добавил, что на сегодняшний день пациентов с ковидом принимают в инфекционном центре в Старом Осколе. Там находится 65 человек. А в Белгороде на базе детской областной больницы развёрнуты койки для заражённых детей. На утро 26 сентября там лечение проходило 11 маленьких пациентов.
Напомним, чиновник также рассказал, что из-за роста заболеваемости гриппом и коронавирусом в поликлиниках Белгородской области введут масочный режим. Точных сроков Иконников не сообщил, но добавил, что решение уже сейчас могут принимать главврачи медорганизаций.