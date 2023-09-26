Койки для больных ковидом белгородцев развернули в Старом Осколе и Белгороде

Иконников добавил, что на сегодняшний день пациентов с ковидом принимают в инфекционном центре в Старом Осколе. Там находится 65 человек. А в Белгороде на базе детской областной больницы развёрнуты койки для заражённых детей. На утро 26 сентября там лечение проходило 11 маленьких пациентов.