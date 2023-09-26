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Койки для больных ковидом белгородцев развернули в Старом Осколе и Белгороде

Койки для больных ковидом белгородцев развернули в Старом Осколе и Белгороде

26 сентября 2023, 14:47
Фото: 1MI
При этом в областном центре с ковидом принимают только детей в детской областной больнице. Подробнее сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.

По словам чиновника, заболеваемость ковидом в Белгородской области немного выросла. За неделю заболели 30-32 человек. При этом избавились от вируса 27 пациентов. В основном люди лечатся амбулаторно, поэтому большой нагрузки на стационар нет.

Иконников добавил, что на сегодняшний день пациентов с ковидом принимают в инфекционном центре в Старом Осколе. Там находится 65 человек. А в Белгороде на базе детской областной больницы развёрнуты койки для заражённых детей. На утро 26 сентября там лечение проходило 11 маленьких пациентов.

Напомним, чиновник также рассказал, что из-за роста заболеваемости гриппом и коронавирусом в поликлиниках Белгородской области введут масочный режим. Точных сроков Иконников не сообщил, но добавил, что решение уже сейчас могут принимать главврачи медорганизаций.

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#Старый Оскол#Заболеваемость#Поликлиника#Белгород#Кристина Семенчук#Ковид#Иконников#Медорганизации
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