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Published Сегодня, 10:25

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Вакцина

Белгородский минздрав закупает вакцину от ковида на 2,4 млн рублей

19 сентября 2023, 10:25
Фото: 1MI
Вакцина
Поставщика определят 21 сентября. Ведомство приобретёт свыше 6 тыс. доз препарата, следует из данных сайта госзакупок.

Минздрав Белгородской области закупит вакцину от COVID-19 на 2 млн 391 тыс. 410 рублей. Заявки подаются до 19 сентября. Поставщика определят 21 сентября.

Согласно описанию объекта закупки, ведомство приобретёт 6350 доз вакцины. Одна доза — 0,5 мл. Одно из требований: товар должен поставляться с остаточным сроком годности на момент поставки не менее шести месяцев. Оплачивать контракт ведомство будет по факту поставки вакцины.

Добавим, что контракт будет действовать вплоть до 31 декабря 2023 года.

Напомним, накануне стало известно, что вакцина от кори поступит в Белгородскую область в четвёртом квартале 2023 года. Об этом рассказал глава минздрава области Андрей Иконников после жалобы белгородки на отсутствие в регионе вакцины против кори, краснухи и паротита.

Ранее также сообщалось, что детских поликлиниках Белгорода проводят вакцинацию против гриппа. Прививки детям делают бесплатно.

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