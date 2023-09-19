Белгородский минздрав закупает вакцину от ковида на 2,4 млн рублей

Напомним, накануне стало известно, что вакцина от кори поступит в Белгородскую область в четвёртом квартале 2023 года. Об этом рассказал глава минздрава области Андрей Иконников после жалобы белгородки на отсутствие в регионе вакцины против кори, краснухи и паротита.



Ранее также сообщалось, что детских поликлиниках Белгорода проводят вакцинацию против гриппа. Прививки детям делают бесплатно.