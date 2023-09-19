Белгородский минздрав закупает вакцину от ковида на 2,4 млн рублей

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Минздрав Белгородской области закупит вакцину от COVID-19 на 2 млн 391 тыс. 410 рублей. Заявки подаются до 19 сентября. Поставщика определят 21 сентября.
Согласно описанию объекта закупки, ведомство приобретёт 6350 доз вакцины. Одна доза — 0,5 мл. Одно из требований: товар должен поставляться с остаточным сроком годности на момент поставки не менее шести месяцев. Оплачивать контракт ведомство будет по факту поставки вакцины.
Добавим, что контракт будет действовать вплоть до 31 декабря 2023 года.
Напомним, накануне стало известно, что вакцина от кори поступит в Белгородскую область в четвёртом квартале 2023 года. Об этом рассказал глава минздрава области Андрей Иконников после жалобы белгородки на отсутствие в регионе вакцины против кори, краснухи и паротита.
Ранее также сообщалось, что детских поликлиниках Белгорода проводят вакцинацию против гриппа. Прививки детям делают бесплатно.