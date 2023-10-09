В Белгородской области могут вернуть дистанционное закрытие больничных

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Вернуть дистанционное закрытие больничных листов, которое действовало в период пандемии коронавируса, главу региона попросила местная жительница Мария. Губернатор ответил, что сейчас сделать это невозможно — это запрещено на федеральном уровне.
Так как мы приграничный регион, мы выйдем на федеральный уровень, чтобы нам в период проведения специальной военной операции предоставили такую возможность — удалённого закрытия больничных листов.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, в Белгородской области работает сервис «Электронная регистрация», с помощью которого можно записать к врачу онлайн. Как это сделать, мы подробно расписали в нашей большой инструкции.