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В Белгородской области могут вернуть дистанционное закрытие больничных

В Белгородской области могут вернуть дистанционное закрытие больничных

9 октября 2023, 17:21
Фото: Bel.ru
В прямом эфире 9 октября Вячеслав Гладков сообщил, что власти региона выйдут на федеральный уровень и попросят вернуть возможность дистанционно закрывать больничные листы в Белгородской области на время проведения специальной военной операции.

Вернуть дистанционное закрытие больничных листов, которое действовало в период пандемии коронавируса, главу региона попросила местная жительница Мария. Губернатор ответил, что сейчас сделать это невозможно — это запрещено на федеральном уровне.

Так как мы приграничный регион, мы выйдем на федеральный уровень, чтобы нам в период проведения специальной военной операции предоставили такую возможность — удалённого закрытия больничных листов.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, в Белгородской области работает сервис «Электронная регистрация», с помощью которого можно записать к врачу онлайн. Как это сделать, мы подробно расписали в нашей большой инструкции.

«Электронная регистратура» в Белгороде: как записаться к врачу онлайн
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#Белгородская область#Медицина#Электронный больничный#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Дистанционное обслуживание#Милена Фишер
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