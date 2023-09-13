«Электронная регистратура» в Белгороде: как записаться к врачу онлайн

Здесь вам предстоит выбрать конкретное медицинское учреждение. Напротив каждой организации можно открыть раздел с подробной информацией о ней: адрес, контакты, положение на карте и рейтинг пользователей. Чтобы не изучать весь представленный список, можно найти нужную поликлинику или больницу по названию или адресу, вбив их в серой плашке сверху. Также перед списком представлен каталог медучреждений по профилю: от скорой помощи до стоматологии и женской консультации, что тоже облегчает поиск и выбор нужной услуги.