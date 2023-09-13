«Электронная регистратура» в Белгороде: как записаться к врачу онлайн

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Сервис работает на территории всего региона: можно записаться не только к нужному врачу в удобные дату и время, но и выбрать медицинское учреждение, где хочется получить услугу.
Для этого на портале нужно завести личный кабинет и авторизоваться. Сделать это можно с помощью сайта «Госуслуги»: в правом верхнем углу нажимаете кнопку «Личный кабинет», после чего — «Войти через ЕСИА». Для подтверждения личности сервис отправит на ваш номер телефона проверочный код, после введения которого вы получите доступ к всему функционалу «Электронной регистратуры».
На главной странице портала вы увидите голубую плашку «Запись на приём и просмотр расписания» — именно она нужна для записи к нужному специалисту. После нажатия на плашку вас ожидают шесть шагов, которые нужно сделать для успешной записи к врачу. Попасть в этот раздел можно и другим способом: нажав на три полоски в левом верхнем углу и выбрав раздел «Запись на приём».
На начальном этапе вам предстоит выбрать населенный пункт, где вы хотите получить услугу. Список включает 21 район и отдельно — областной центр Белгород. Найти нужный муниципалитет можно по поиску перед списком, либо найдя его в перечне. Все названия расположены в алфавитном порядке.
Здесь вам предстоит выбрать конкретное медицинское учреждение. Напротив каждой организации можно открыть раздел с подробной информацией о ней: адрес, контакты, положение на карте и рейтинг пользователей. Чтобы не изучать весь представленный список, можно найти нужную поликлинику или больницу по названию или адресу, вбив их в серой плашке сверху. Также перед списком представлен каталог медучреждений по профилю: от скорой помощи до стоматологии и женской консультации, что тоже облегчает поиск и выбор нужной услуги.
Третий шаг требует выбрать профиль медицинской помощи, которая вам требуется. Раздел включает полный ассортимент услуг, начиная от акушерства, заканчивая диспансеризацией и УЗИ. Под каждым направлением отображается информация о том, сколько записей доступно на сегодняшний день в каждом из разделов.
После определения нужной медуслуги предстоит выбрать кабинет и специалиста, к которому вы хотите попасть. Его можно найти по поиску в серой плашке либо изучить предложенный список и выбрать вручную. Напротив каждого врача отображается время его работы в конкретный день, а сверху можно перелистывать недели, чтобы найти свободные окошки.
Когда нужный день и специалист выбраны, перед вами открывается доступное для записи к врачу время с 15-минутным интервалом. Серым цветом отображается уже занятое время, желтым цветом обведены часы, записаться на которые можно только через регистратуру поликлиники или врача. А вот выделенные зелёным цветом промежутки можно смело кликать для онлайн-записи.
Финальным этапом станет подтверждение вашей записи к врачу. Слева «Электронная регистратура» отобразит номер вашего полиса и дату рождения, а справа — карточку медучреждения, куда вы хотите попасть, дату и время приёма. Потребуется лишь нажать кнопку «Подтвердить» или «Отменить». Если вы согласитесь, система автоматически перебросит вас в раздел «Записи и обращения», который на главной странице выделен жёлтым цветом. В нём хранится информация о всех ваших записях с указанием медорганизации, врача, даты и времени приёма.
Если не хочется или трудно проходить шестиступенчатую процедуру записи к специалисту, под плашкой «Запись на приём и просмотр расписания» на главной странице «Электронной регистратуры» отображается информация о поликлинике, к которой вы прикреплены, и участковом враче.
Если записаться нужно именно туда, можно пойти более коротким и быстрым путём и выбрать между двумя кнопками «Просмотреть расписание» и «Вызвать врача на дом». В первом случае система сразу перебрасывает вас на четвёртый шаг, предлагая записаться к любому из терапевтов.
Для вызова врача на дом потребуется заполнить форму, где нужно описать причину вызова специалиста (жалобы и симптомы) и подробно расписать адрес дома и контактный телефон.
Сервис позволяет записаться не только к врачу, но и на прививку от коронавируса, а также посмотреть наличие в аптеках льготных лекарственных препаратов. Эту информацию можно найти на красной плашке на главном экране, а вакцинацией можно заняться, выбрав серую плашку вверху страницы.
Помимо этого, можно записаться к врачу по направлению, выбрать время для профосмотра, вызвать врача на дом, посмотреть результаты своих исследований и изучить календарь прививок. Также «Электронная регистратура» сохраняет информацию о выданных рецептах и больничных за весь период вашей жизни.
Если после использования сервиса «Электронная регистратура» у вас остались вопросы, задать их можно по многоканальному номеру 122. По этому же телефону можно записаться на приём к врачу либо вызвать медработника на дом.