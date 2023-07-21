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Иконникову пожаловались на работу белгородского минздрава на «Госуслугах»

21 июля 2023, 14:12
Фото: 1MI
По словам местного жителя, портал работает с перебоями. Глава минздрава попросил уточнить, о каких сбоях идёт речь, и отметил, что все неполадки в онлайн-записи быстро устраняются.

Во время прямого эфира 21 июля к главе регионального минздрава Андрею Иконникову обратились со следующей жалобой: «На сайте „Госуслуги“ уже давно отображается минздрав, работает с перебоями, чтобы записаться».

Чиновник попросил уточнить, какой именно происходит сбой.

Наша программа работает. Сбои иногда случаются, очень быстро восстанавливают. Сегодня был в районе, записывали человека в область. Довольно всё быстро. Перебои иногда бывают, мы их быстро устраняем.
Андрей Иконников

Напомним, что ранее местные жители жаловались на чужие диагнозы в медкартах.

Белгородцы снова жалуются на чужие диагнозы в медкартах
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#Алина Харина#Минздрав#Госуслуги#Запись к врачу#Медицина#Белгородская область#Андрей иконников
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