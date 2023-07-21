Иконникову пожаловались на работу белгородского минздрава на «Госуслугах»

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Во время прямого эфира 21 июля к главе регионального минздрава Андрею Иконникову обратились со следующей жалобой: «На сайте „Госуслуги“ уже давно отображается минздрав, работает с перебоями, чтобы записаться».
Чиновник попросил уточнить, какой именно происходит сбой.
Наша программа работает. Сбои иногда случаются, очень быстро восстанавливают. Сегодня был в районе, записывали человека в область. Довольно всё быстро. Перебои иногда бывают, мы их быстро устраняем.
Андрей Иконников
Напомним, что ранее местные жители жаловались на чужие диагнозы в медкартах.