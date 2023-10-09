Проблемы соцобъектов Белгорода: как идёт процесс восстановления и где его окончание?

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Министр строительства Белгородской области доложила, что проблемы повреждений контуров коснулись 110 сооружений. Около 40 из них имели незначительные повреждения и восстанавливались за счёт собственных средств муниципалитетов. На данный момент в работе находится 71 дом. В них диагностировано нарушение тепловых контуров, которые вынуждено временно закрыли. Большая часть приходится на Шебекино — 59 социальных объектов. В Грайворонском и Валуйском городских округах работы проводятся на десяти и девяти объектах соответственно. Однако, 22 соцобъекта в Шебекино и Таволжанке, относящиеся к муниципальной инфраструктуре, не «зашли» в экспертизу. Ими занимается местная администрация. В течение десяти дней они будут включены в фактическую проверку, а отставание от графика связано с большим объёмом работ, ответил Владимир Жданов на соответствующий вопрос губернатора. Главе области не понравился и такой ответ, поэтому к пятнице Вячеслав Гладков ожидает сообщение об окончание работ.
Десять дней, говорите. У нас через два месяца год закончится. И что потом делать с принесённой проектно-сметной документацией?
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.
Однако, что касается, общей проектно-сметной документации по всем имеющимся зданиям, за месяц она подготовлена практически в полном объёме, заявила министр строительства. Параллельно с этим ведётся физическое исполнение, сообщила Оксана Козлитина. На сегодня 31 здание в статусе завершённой работы, 23 — в работе, а также 17 сооружений не внесены в график работ в силу оперативной обстановки. За месяц принят в работу только один соцобъект.
В начале отчёта было отмечено, что сегодня имеется достаточно много строений, имеющих повреждения несущих конструкций, а также домов, которые не были своевременно проверены в июле. Причиной послужило отсутствие собственников. Возвращение белгородцев в августе–сентябре на свои территории выявило значительный прирост в плане по учёту сооружений, нуждающихся в восстановлении.
Напомним, что ранее пострадали ещё одни квартиры белгородцев в Старом Осколе, но уже не от обстрелов. Затопление началось из-за снятой перед дождями крыши, которую убрали строители для капремонта прямо перед началом дождей. Квартиры жителей начало топить ещё в субботу, 7 октября. Тогда вода дошла до квартир на восьмом этаже. Белгородцы попросили решить проблему как можно скорее.