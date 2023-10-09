Проблемы соцобъектов Белгорода: как идёт процесс восстановления и где его окончание?

Министр строительства Белгородской области доложила, что проблемы повреждений контуров коснулись 110 сооружений. Около 40 из них имели незначительные повреждения и восстанавливались за счёт собственных средств муниципалитетов. На данный момент в работе находится 71 дом. В них диагностировано нарушение тепловых контуров, которые вынуждено временно закрыли. Большая часть приходится на Шебекино — 59 социальных объектов. В Грайворонском и Валуйском городских округах работы проводятся на десяти и девяти объектах соответственно. Однако, 22 соцобъекта в Шебекино и Таволжанке, относящиеся к муниципальной инфраструктуре, не «зашли» в экспертизу. Ими занимается местная администрация. В течение десяти дней они будут включены в фактическую проверку, а отставание от графика связано с большим объёмом работ, ответил Владимир Жданов на соответствующий вопрос губернатора. Главе области не понравился и такой ответ, поэтому к пятнице Вячеслав Гладков ожидает сообщение об окончание работ.