В пострадавшей в пожаре котельной в элитном доме Белгорода проведут пробный пуск

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Как рассказал Александр Лоскутов, на Свято-Троицком бульваре по дому №15 продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Крышная котельная многоквартирного комплекса пострадала в результате пожара ещё в середине июня из-за проблем с электропроводкой. Согласно отчёту, восстановление выполнено на 75%, а закончить работы белгородцам пообещали 6 октября.
Сообщается, что на выходных поступило необходимое оборудование для восстановления газоснабжения. А сегодня в 15:00 будет произведён пробный пуск двух котлов из четырёх.
На совещании доложили, что из 29 крышных котельных, снабжающих 33 многоквартирных дома, готово к работе 28. Котельную на Губкина, 38 законсервировали, а теплоснабжение перевели на центральное. Дополнительно рассматривается установка резервного пакета запчастей для всех котельных, чтобы минимизировать возможные риски и аварии.
Напомним, что ранее возникли сложности с поставкой газового клапана для котельной в доме на Свято-Троицком бульваре, сообщил Александр Лоскутов. 29 сентября ожидалось поступление оборудования из Саратова. Горячую воду рекомендовали ожидать после его установки.