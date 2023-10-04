В пострадавшей в пожаре котельной в элитном доме Белгорода проведут пробный пуск

Как рассказал Александр Лоскутов, на Свято-Троицком бульваре по дому №15 продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Крышная котельная многоквартирного комплекса пострадала в результате пожара ещё в середине июня из-за проблем с электропроводкой. Согласно отчёту, восстановление выполнено на 75%, а закончить работы белгородцам пообещали 6 октября.



Сообщается, что на выходных поступило необходимое оборудование для восстановления газоснабжения. А сегодня в 15:00 будет произведён пробный пуск двух котлов из четырёх.