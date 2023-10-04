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Восстановление крышной котельной на Свято-Троицком бульваре завершится 6 октября

В пострадавшей в пожаре котельной в элитном доме Белгорода проведут пробный пуск

4 октября 2023, 10:09
Фото: Артём Черненко / Bel.ru
Восстановление крышной котельной на Свято-Троицком бульваре завершится 6 октября
В Белгороде к работе готово 97% крышных котельных. На одной котельной проводятся ремонтные работы после пожара. Пробный пуск жителям на Свято-Троицком бульваре стоит ждать в 15:00.
Сюжет
Пожар

Как рассказал Александр Лоскутов, на Свято-Троицком бульваре по дому №15 продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Крышная котельная многоквартирного комплекса пострадала в результате пожара ещё в середине июня из-за проблем с электропроводкой. Согласно отчёту, восстановление выполнено на 75%, а закончить работы белгородцам пообещали 6 октября.

Сообщается, что на выходных поступило необходимое оборудование для восстановления газоснабжения. А сегодня в 15:00 будет произведён пробный пуск двух котлов из четырёх.

На совещании доложили, что из 29 крышных котельных, снабжающих 33 многоквартирных дома, готово к работе 28. Котельную на Губкина, 38 законсервировали, а теплоснабжение перевели на центральное. Дополнительно рассматривается установка резервного пакета запчастей для всех котельных, чтобы минимизировать возможные риски и аварии.

Напомним, что ранее возникли сложности с поставкой газового клапана для котельной в доме на Свято-Троицком бульваре, сообщил Александр Лоскутов. 29 сентября ожидалось поступление оборудования из Саратова. Горячую воду рекомендовали ожидать после его установки.

#Город#Общество#Пожар#Новости Белгорода#Теплоснабжение#Газоснабжение#Белгород#Восстановление#Татьяна Лукащева#Котельные#Ремонтно-восстановительные работы
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