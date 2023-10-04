«С такой УК зимовать опасно»: у «Первой сервисной компании по жилью» проблемы

Среди них 40 объектов, которые обслуживает компания «Первая сервисная компания по жилью», сообщил заместитель мэра по ЖКХ. Евгений Жигалов уточнил, что уже 38, т. к. вчера приняли окончание работ двух жилищных объектов. По 12 домам проверочную комиссию ещё не вызывали, а исправление предоставленных компании замечаний проходит в 26 домах, рассказали на совещании администрации Белгорода.



И в августе, и в сентябре во время проверок обнаруживалась неготовность «Первой сервисной компании по жилью» к будущему отопительному сезону. По словам Лоскутова, по проблеме были выданы соответствующие акты. Департаментом по ЖКХ направлено обращение в управление Госжилнадзора по Белгородской области и прокуратору Белгорода для принятия мер в отношении организации в пределах их полномочий.

На данный момент компания продолжает подготовку и устранение замечаний, но без выдачи паспортов готовности. В виду ситуации, к работе подключена аварийная служба.