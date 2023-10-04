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Published Сегодня, 09:21

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Отопление и проблемы с компанией «Первая сервисная компания по жилью»

«С такой УК зимовать опасно»: у «Первой сервисной компании по жилью» проблемы

4 октября 2023, 09:21
Фото: 1MI
Отопление и проблемы с компанией «Первая сервисная компания по жилью»

В Белгороде 47 МКД ещё не подготовили к отопительному сезону

Сегодня на оперативном совещании администрации Белгорода обсудили несколько важных вопросов. Один из них — о готовности предоставить отопление белгородцам в осенне-зимний период. Как оказалось, 47 многоквартирных домов не готовы, а проверочную комиссию ещё не вызывали для 12.
Сюжет
ЖКХ

Александр Лоскутов, заместитель мэра по ЖКХ, доложил, что из всех домов, присоединённых к центральной отопительной системе, в 1302 проведены работы по приёмке и опрессовке внутридомовых систем. Это 96%. Однако, как сообщается, к осенне-зимнему периоду не подготовлено 47 многоквартирных домов, согласно данным на 2 октября.

Среди них 40 объектов, которые обслуживает компания «Первая сервисная компания по жилью», сообщил заместитель мэра по ЖКХ. Евгений Жигалов уточнил, что уже 38, т. к. вчера приняли окончание работ двух жилищных объектов. По 12 домам проверочную комиссию ещё не вызывали, а исправление предоставленных компании замечаний проходит в 26 домах, рассказали на совещании администрации Белгорода.

И в августе, и в сентябре во время проверок обнаруживалась неготовность «Первой сервисной компании по жилью» к будущему отопительному сезону. По словам Лоскутова, по проблеме были выданы соответствующие акты. Департаментом по ЖКХ направлено обращение в управление Госжилнадзора по Белгородской области и прокуратору Белгорода для принятия мер в отношении организации в пределах их полномочий.
На данный момент компания продолжает подготовку и устранение замечаний, но без выдачи паспортов готовности. В виду ситуации, к работе подключена аварийная служба.

Также рассказали, что капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей проводится в 29 многоквартирных домах (5 из них — бывшие общежития). В полном объёме работы выполнены в 23 жилых объектах. Это 79% от плана. Осталось завершить работы в шести домах — на Горького, 2Д и 2В, на Гражданском проспекте 27А; Богдана Хмельницкого, 133; Коммунальной, 8 и Князя Трубецкого, 18. Работы пообещали закончить до 10 октября.

В течение 10 дней выложимся по максимуму. В ближайшую неделю существенную динамику покажем.
Александр Лоскутов, заместитель главы администрации Белгорода по ЖКХ

Валентин Демидов добавил, что вне зависимости от работы «Первой сервисной компании по жилью» администрация постарается решить задачу с подачей своевременного отопления белгородцам. Председатель городского совета Вадим Радченко предложил жильцам не ждать, а сменить управляющую компанию.

С такой компанией зиму уже просто опасно переживать.
Вадим Радченко, председатель Белгородского городского совета

Напомним, что в сентябре прошлого года УК «Первая сервисная компания по жилью» привлекли к ответственности за ненадлежащее содержание общего имущества в МКД на улице Привольной. Жалобу правоохранители тогда заметили в интернете.

В ходе проверки выяснилось, что подвал дома находится в неудовлетворительном состоянии. Его постоянно подтапливает из-за неисправности инженерного оборудования. В отношении директора УК внесли представление об устранении нарушений. Следить за исполнением предписаний будет прокуратура.

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