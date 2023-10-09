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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Вручение наград школам-победителям

Белгородцы определили три народные школы

9 октября 2023, 06:33
Фото: министерство образования Белгородской области
Вручение наград школам-победителям
Соответствующее голосование на минувшей неделе запустило министерство образования региона. Одним из победителей стала школа в областном центре.
Сюжет
Школы

В пятницу, 6 октября, состоялось торжественное вручение сертификатов тем школам, которые по итогам онлайн-голосования стали народными. В их число вошли три образовательных учреждения:

  • школа №40 в Белгороде –10 538 голосов;
  • школа №7 в Алексеевском горокруге — 10 290 голосов;
  • школа №24 с углублённым изучением отдельных предметов в Старом Осколе –7208 голосов.

Напомним, что голосование запустило министерство образования. Белгородцы должны были выбрать лидеров из 22 школ. Итоги стали известны в День учителя, 5 октября.

По состоянию на 4 октября три школы-победители уже лидировали среди всех прочих. На тот момент школа из Белгорода собрала 4014 голосов, школа из Алексеевского округа — 3834, а из Старого Оскола — 3486 голосов.

Вручение наград школам-победителямВручение наград школам-победителям
Вручение наград школам-победителямВручение наград школам-победителям
Вручение наград школам-победителямВручение наград школам-победителям
Вручение наград школам-победителям
Фото: министерство образования Белгородской области
Белгородцам предложили выбрать народную школу региона
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#Белгородская область#Старый Оскол#Голосование#Школы#Белгород#Алексеевский горокруг#Министерство образования#Александра Склярова#Народная школа
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