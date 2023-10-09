Белгородцы определили три народные школы

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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В пятницу, 6 октября, состоялось торжественное вручение сертификатов тем школам, которые по итогам онлайн-голосования стали народными. В их число вошли три образовательных учреждения:
Напомним, что голосование запустило министерство образования. Белгородцы должны были выбрать лидеров из 22 школ. Итоги стали известны в День учителя, 5 октября.
По состоянию на 4 октября три школы-победители уже лидировали среди всех прочих. На тот момент школа из Белгорода собрала 4014 голосов, школа из Алексеевского округа — 3834, а из Старого Оскола — 3486 голосов.