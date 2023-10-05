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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В текущем году в вузы поступило 94% выпускников школ Белгорода

От ЕГЭ до олимпиад: какая школа самая лучшая в Белгороде?

5 октября 2023, 09:33
Фото: 1MI

В текущем году в вузы поступило 94% выпускников школ Белгорода

Ранее журналисты Бел.Ру писали о школах в областном центре, которые, по мнению людей, являются худшими. В текущий рейтинг попали самые лучшие образовательные учреждения.
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Рейтинг

В основе рейтинга — результаты выпускников школ по ЕГЭ, а также количество школьников, поступивших в ВУЗы. Как рассказали Бел.Ру в мэрии Белгорода, в текущем году наивысший балл ЕГЭ получили выпускники следующих школ областного центра:

  • №46, №49, №50 — по химии;
  • №1, №12, №20, №21, №41 и №45 — по русскому языку;
  • №5 — по литературе;
  • №1 — по истории;
  • №3 и №46 — по информатике.

При этом в высшие учебные учреждения в текущем году поступило 94% выпускников Белгорода, которые обучались во всех школах города (41 учреждение).

Ранее стало известно, что семь белгородских школ попали в число лучших за подготовку олимпиадников. В их число вошли:

  • Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат;
  • лицей № 3 имени С. П. Угаровой Старооскольского городского округа;
  • средняя политехническая школа № 33 Старого Оскола;
  • гимназия № 3 Белгорода;
  • «Алгоритм Успеха»;
  • Шуховский лицей;
  • лицей № 9 Белгорода.

А в тройку лучших школ Белгородской области по версии рейтингового агентства RAEX попали Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат, Центр образования №1, а также лицей №9. Ещё в топ-10 оказались Шуховский лицей, лицей №32, гимназии №22 и №3 в областном центре. А лицей № 9 ещё попал и в топ-200 лучших школ РФ.

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