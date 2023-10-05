От ЕГЭ до олимпиад: какая школа самая лучшая в Белгороде?

А в тройку лучших школ Белгородской области по версии рейтингового агентства RAEX попали Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат, Центр образования №1, а также лицей №9. Ещё в топ-10 оказались Шуховский лицей, лицей №32, гимназии №22 и №3 в областном центре. А лицей № 9 ещё попал и в топ-200 лучших школ РФ.