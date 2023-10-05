От ЕГЭ до олимпиад: какая школа самая лучшая в Белгороде?

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В основе рейтинга — результаты выпускников школ по ЕГЭ, а также количество школьников, поступивших в ВУЗы. Как рассказали Бел.Ру в мэрии Белгорода, в текущем году наивысший балл ЕГЭ получили выпускники следующих школ областного центра:
При этом в высшие учебные учреждения в текущем году поступило 94% выпускников Белгорода, которые обучались во всех школах города (41 учреждение).
Ранее стало известно, что семь белгородских школ попали в число лучших за подготовку олимпиадников. В их число вошли:
А в тройку лучших школ Белгородской области по версии рейтингового агентства RAEX попали Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат, Центр образования №1, а также лицей №9. Ещё в топ-10 оказались Шуховский лицей, лицей №32, гимназии №22 и №3 в областном центре. А лицей № 9 ещё попал и в топ-200 лучших школ РФ.