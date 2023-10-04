Белгородцам предложили выбрать народную школу региона

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Министерство образования Белгородской области запустило голосование, в котором предложило жителям выбрать лучшую народную школу. Утром 4 октября стартовал заключительный региональный этап. В него вошли 22 школы, которые победили в голосованиях на муниципальном уровне.
Белгородцам рассказали, что победу одержат те три школы, которые наберут наибольшее количество голосов. Поддержать школы можно до 12:00 5 октября. После этого времени голоса учитываться не будут.
На момент написания материала в опросах лидировали:
Призы за «народный выбор» школы-победители получат во время торжественного празднования Дня учителя.
Ранее топ лучших белгородских школ составило рейтинговое агентство RAEX. Общеобразовательные учреждения оценивали по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России.
Вчера, 3 октября, минобр также назвал семь школ региона, чьи ученики чаще побеждают в олимпиадах.