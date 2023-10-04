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Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Минобр призвал белгородцев выбрать народную школу

Белгородцам предложили выбрать народную школу региона

4 октября 2023, 14:29
Фото: 1MI
Минобр призвал белгородцев выбрать народную школу
Министерство образования региона запустило соответствующий опрос. Белгородцы могут выбрать из 22 школ трёх лидеров. Итоги опроса станут известны 5 октября — в День учителя.
Сюжет
Школы

Министерство образования Белгородской области запустило голосование, в котором предложило жителям выбрать лучшую народную школу. Утром 4 октября стартовал заключительный региональный этап. В него вошли 22 школы, которые победили в голосованиях на муниципальном уровне.

Белгородцам рассказали, что победу одержат те три школы, которые наберут наибольшее количество голосов. Поддержать школы можно до 12:00 5 октября. После этого времени голоса учитываться не будут.

На момент написания материала в опросах лидировали:

  1. СОШ №40 в Белгороде — 4014 голосов;
  2. СОШ №7 в Алексеевском округе — 3834 голоса;
  3. СОШ №24 с углублённым изучением отдельных предметов в Старом Осколе — 3486 голосов;
  4. СОШ №17 в Губкине — 2078 голосов.

Призы за «народный выбор» школы-победители получат во время торжественного празднования Дня учителя.

Ранее топ лучших белгородских школ составило рейтинговое агентство RAEX. Общеобразовательные учреждения оценивали по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России.

Вчера, 3 октября, минобр также назвал семь школ региона, чьи ученики чаще побеждают в олимпиадах.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Губкин#Голосование#Школы#День учителя#Белгород#Алексеевский горокруг#Министерство образования#Лучшие школы#Александра Склярова#Народная школа
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