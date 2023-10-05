Кто зарабатывает на охране белгородских школ и детских садов?

Примечательно, что компании «Стражник», «Защита» и «Гарантия» связаны не только видом деятельности, но, и как минимум, адресом регистрации — он один на троих. Кроме этого, Максим Ткаченко, который является руководителем и владельцем фирмы «Стражник», по совместительству владеет половиной компании «Защита». Оксана Ткаченко ранее имела долю в компании «Стражник», а сейчас является совладелицей (по 50% доли в УК) в фирмах «Защита» и «Гарантия». А Глеб Хороших — это нынешний руководитель ООО «Защита», бывший начальник ООО «Стражник» и совладелец ООО «Гарантия».