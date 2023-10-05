Кто зарабатывает на охране белгородских школ и детских садов?

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Вопрос безопасности в детских садах и школах Белгородской области в текущем году стоит как никогда остро. В областном правительстве Бел.Ру рассказали, что ещё в начале года за руководителями образовательных организаций закрепили персональную ответственность за обеспечение антитеррористической защищённости учреждений.
К тому же на руководство школ и детсадов повесили обязанности по заключению контрактов с частными охранными организациями. С помощью аналитической системы «Маркер» журналисты Бел.Ру изучили часть фирм, которые охраняют школьников и дошкольников. Подробности — ниже.
Предприятие зарегистрировано в Валуйках в 2011 году. Отрасль — деятельность охранных служб, в том числе частных. Руководитель — Игорь Слесаренко. Чистая прибыль компании по итогам 2022 года составила 3 млн рублей. Принадлежит организация Надежде Прутской (50% доли в УК) и Игорю Слесаренко (50% доли в УК).
В текущем году фирма заключила 48 контрактов на 41 млн рублей. При этом 27 договоров было подписано по итогам совместных торгов. В частности «Витязь» заключил контракты с Чернянской СОШ №4 на 1,2 млн рублей.
Ещё один договор компания подписала с Нагорьевской средней образовательной школой. Стоимость контракта — 812 тысяч рублей. Согласно документам госзакупки, за эти средства предприятие должно охранять здания и прилегающую территорию школы. Речь идёт о предупреждении и пресечении любых противоправных действий на объекте, направленных на нарушение установленного пропускного и внутриобъектового режима, в том числе попыток незаконного проникновения посторонних лиц, хищение и уничтожение имущества и материальных ценностей, а также нанесения другого ущерба.
Компания работает в Белгороде с 2005 года. Руководитель — Егор Ткаченко. За 2022 год предприятие отчиталось о чистой прибыли в размере 6 млн рублей. Владельцами организации являются Оксана Ткаченко (50%) и Глеб Хороших (50%).
В текущем году компания заключила 68 контрактов на 48,8 млн рублей. Часть из них — с детскими садами и школами. К примеру, три договора «Гарантия» заключила с гимназией №22 в Белгороде. Общая сумма — 3,1 млн рублей. В одном из них на 1 млн рублей сказано, что компания должна охранять здание гимназии (учебный корпус, трёхэтажное здание и бассейн), теплицу и гараж.
Среди клиентов организации — детские сады в областном центре №7 (три контракта), №23 (два контракта) и №41 (три контракта). Ещё три договора охранная организация заключила со школой №46.
Также три контракта на охрану подписано со школой №21 и по два со школами №4 и 13. Кроме этого, фирма «Гарантия» заключила два договора на 1,3 млн рублей с МБОУ «Начальная школа — детский сад №8» в Белгороде.
По данным аналитической системы, фирма зарегистрирована в Белгороде в 2004 году. Руководитель — Глеб Хороших. За прошедший год организация отчиталась о чистой прибыли в размере 10,9 млн рублей. Принадлежит компания Максиму Ткаченко (50%) и Оксане Ткаченко (50%).
По информации аналитической системы, в 2023 году компания заключила 67 контрактов на 74 млн рублей. При этом 58 договоров — это итоги совместных торгов. Данная фирма подписала контракты со следующими образовательными учреждениями:
Организация зарегистрирована в Старом Осколе в 2015 году. Руководитель — Сергей Мартынов. Чистая прибыль по итогам 2022 года превысила 11,8 млн рублей. Владельцами являются Максим Голяндрин и Инна Гребенникова. У них по 50% доли в УК компании.
Данная компания в текущем году заключила 31 контракт на 46,6 млн рублей. Фирма подписала два договора с детскими садами в Белгороде. Это дошкольные учреждения №81 и №5. Сумма контрактов составили 608 и 781 тыс. рублей соответственно.
Также частная охранная организация подписала три договора с лицеем №10 в Белгороде на 3,4 млн рублей. Занимается «Рубеж-СТ» и охраной школ №50 и №35 в областном центре. За это она получит 679 и 902 тыс. рублей соответственно.
Среди клиентов фирмы — и спортивная школа в Грайвороне. Стоимость контракта в данном случае составила 3,5 млн рублей.
Фирма работает в Белгороде с 2003 года. Руководитель и бенефициар — Максим Ткаченко. Он же является владельцем. За 2022 год организация отчиталась о чистой прибыли в размере 4,6 млн рублей.
У компании в текущем году подписано 55 контрактов на 33,2 млн рублей. Среди договоров сотрудничество с детскими садами и школами в Белгороде. Речь идёт о таких дошкольных учреждениях как №12, №75, №86, №18, №84, №88, №32 и №82.
Также фирма заключила два контракта с МБОУ «Начальная школа — детский сад №55» на 2,2 млн рублей и договор с МБОУ «Начальная школа — детский сад №44» на 1,5 млн рублей.
Примечательно, что компании «Стражник», «Защита» и «Гарантия» связаны не только видом деятельности, но, и как минимум, адресом регистрации — он один на троих. Кроме этого, Максим Ткаченко, который является руководителем и владельцем фирмы «Стражник», по совместительству владеет половиной компании «Защита». Оксана Ткаченко ранее имела долю в компании «Стражник», а сейчас является совладелицей (по 50% доли в УК) в фирмах «Защита» и «Гарантия». А Глеб Хороших — это нынешний руководитель ООО «Защита», бывший начальник ООО «Стражник» и совладелец ООО «Гарантия».
Таким образом, иметь свою частную охранную фирму в Белгородской области на сегодняшний день дело достаточно прибыльное. Да и конкурентов в данной отрасли не так много, особенно, если поделить компании между собой. Остаётся только надеяться, что, несмотря на высокий спрос и ограниченное количество предложений, подрядчики будут качественно исполнять свои обязанности, не гонясь лишь за прибылью.