В Белгородской области закончили оклеивать окна школ бронеплёнкой

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В приграничных районах Белгородской области завершилась работа по оклеиванию окон школ и детских садов бронеплёнкой. Окна защитной плёнкой оклеили в 433 общеобразовательных учреждениях.
Хотел большие слова благодарности высказать учителям за выполнение этой большой и важной задачи и, конечно, тем родителям, которые принимали участие в выполнении этой работы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.
Как добавил глава региона, помощь в покупке бронеплёнки оказал белгородский бизнес.
Ранее сообщалось, что в Шебекино бронеплёнкой оклеят окна школ, которые работают на дистанте. Этим вопросом поинтересовались местные жители, добавив, что в школах работают учителя.
Добавим, что 23–24 сентября в Белгородскую область завезли недостающий объём бронированной плёнки для общеобразовательных учреждений.