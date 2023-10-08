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В Белгородской области закончили оклеивать окна школ бронеплёнкой

В Белгородской области закончили оклеивать окна школ бронеплёнкой

8 октября 2023, 13:46
Фото: 1MI
Работы завершились в 433 общеобразовательных учреждениях в приграничных районах. Помощь в закупке плёнки оказал белгородский бизнес, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Школы

В приграничных районах Белгородской области завершилась работа по оклеиванию окон школ и детских садов бронеплёнкой. Окна защитной плёнкой оклеили в 433 общеобразовательных учреждениях.

Хотел большие слова благодарности высказать учителям за выполнение этой большой и важной задачи и, конечно, тем родителям, которые принимали участие в выполнении этой работы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.

Как добавил глава региона, помощь в покупке бронеплёнки оказал белгородский бизнес.

Ранее сообщалось, что в Шебекино бронеплёнкой оклеят окна школ, которые работают на дистанте. Этим вопросом поинтересовались местные жители, добавив, что в школах работают учителя.

Добавим, что 23–24 сентября в Белгородскую область завезли недостающий объём бронированной плёнки для общеобразовательных учреждений.

В Шебекино оклеят бронеплёнкой окна школ, работающих на дистанте
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#Белгородская область#Школы#Детсады#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Приграничье#Бронеплёнка
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