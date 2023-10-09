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Published Сегодня, 13:59

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Белгородский онкодиспансер

Белгородок бесплатно обследуют на рак груди

9 октября 2023, 13:59
Фото: vk.com/belonco
Белгородский онкодиспансер
Врачи примут женщин в областном онкологическом диспансере в выходной день — 21 октября. В этот день в медучреждении пройдёт день открытых дверей, сообщили журналисты Go31.

Всех желающих женщин приглашают обследоваться в онкодиспансер Белгорода в следующую субботу, 21 октября. В этот день в медицинском учреждении будет проходить день открытых дверей по вопросу диагностики рака молочной железы.

Главврач онкодиспансера Андрей Шаманов заверил, что примут всех, кто придёт на обследование. Чтобы выполнить обещание, принимать пациентов будут врачи не только поликлинического отделения, но и стационара.

Андрей Шаманов отметил, что некоторые больные, которые приходили на лечение на четвёртой стадии, живут с тех пор более 20 лет. Важно обнаружить заболевание и преступить к его лечению на ранних этапах.

Напомним, что маммография проводится бесплатно при диспансеризации для женщин старше 40 лет. Однако к врачу с проблемой можно обратиться в любом возрасте.

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#Белгородская область#Медицина#Рак груди#Обследование#Новости Белгорода#Андрей шаманов#Диагностика#Белгород#Онкологический диспансер#Александра Склярова
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