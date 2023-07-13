У 30 эвакуированных шебекинцев обнаружили при обследовании подозрение на рак

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
У 30 шебекинцев, проживавших в пунктах временного размещения (ПВР), обнаружили признаки онкологии. Сейчас пациенты проходят обследование. Выявить подозрение на рак удалось после обследования в «Поездах здоровья». Они в прошлом месяце работали в ПВР.
Помимо этого, у 15 человек обнаружили признаки заболевания системы кровообращения
«Надеюсь, что наши медики смогут оказать быструю, своевременную помощь и жители пойдут на поправку», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.
После работы в ПВР «Поезда здоровья» отправили на техобслуживание. Затем они вновь должны выйти на регулярные маршруты.