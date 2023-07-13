У 30 эвакуированных шебекинцев обнаружили при обследовании подозрение на рак

У 30 шебекинцев, проживавших в пунктах временного размещения (ПВР), обнаружили признаки онкологии. Сейчас пациенты проходят обследование. Выявить подозрение на рак удалось после обследования в «Поездах здоровья». Они в прошлом месяце работали в ПВР.