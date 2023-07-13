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У 30 эвакуированных шебекинцев обнаружили при обследовании подозрение на рак

13 июля 2023, 10:22
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Всего в ПВР проверили здоровье более тысячи человек. Помимо подозрения на рак, у некоторых пациентов обнаружили признаки заболевания системы кровообращения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

У 30 шебекинцев, проживавших в пунктах временного размещения (ПВР), обнаружили признаки онкологии. Сейчас пациенты проходят обследование. Выявить подозрение на рак удалось после обследования в «Поездах здоровья». Они в прошлом месяце работали в ПВР.

Помимо этого, у 15 человек обнаружили признаки заболевания системы кровообращения

«Надеюсь, что наши медики смогут оказать быструю, своевременную помощь и жители пойдут на поправку», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

После работы в ПВР «Поезда здоровья» отправили на техобслуживание. Затем они вновь должны выйти на регулярные маршруты.

«Поезда здоровья» обследовали в ПВР порядка 500 белгородцев
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#Поезд здоровья#Онкология#Рак#Болезни#Подозрение#Медицина#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Инна Рогова
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