Врачи «Поездов здоровья» обнаружили признаки онкологии у 2,5 тысяч белгородцев

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях о проделанной работе «Поездов здоровья» за начало 2023 года.
Всего к 1 апреля «Поезда здоровья» посетили 134 населённых пункта, врачи обследовали более 80 тысяч белгородцев. Глава региона отметил, что примерно у 2 500 жителей были обнаружены признаки онкологического заболевания.
И, например, были обнаружены признаки онкологического заболевания у 2,5 тысяч. Мы все прекрасно знаем, что успешное лечение от этой страшной болезни возможно, успешное лечение благодаря ранним выявлениям. Поэтому видим, что работа, конечно, проводится успешная, проводится большая. Видим, что эффективность траты бюджетных денег есть.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что региональный проект «Поезд здоровья» начал работать в 2021 году. Главной его целью является посещение тех сёл и посёлков Белгородской области, где у жителей нет возможности самостоятельно посетить медицинские учреждения. В «Поездах здоровья» белгородцам проводят медицинские осмотры, чтобы выявить заболевания на ранних этапах.