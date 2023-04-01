Врачи «Поездов здоровья» обнаружили признаки онкологии у 2,5 тысяч белгородцев

Напомним, что региональный проект «Поезд здоровья» начал работать в 2021 году. Главной его целью является посещение тех сёл и посёлков Белгородской области, где у жителей нет возможности самостоятельно посетить медицинские учреждения. В «Поездах здоровья» белгородцам проводят медицинские осмотры, чтобы выявить заболевания на ранних этапах.