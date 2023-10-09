Белгородец сжёг сенохранилище односельчанина из-за обиды

Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции 6 октября. Сгорели постройка вместе со всеми припасами и находившиеся рядом тюки. В общем огонь уничтожил более 20 тонн сена. Сумма ущерба 56-летнему потерпевшему превысила 80 тыс. рублей.