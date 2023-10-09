Белгородец сжёг сенохранилище односельчанина из-за обиды

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Жителя Чернянского района подозревают в поджоге чужого сенохранилища. Мужчине грозит тюремный срок.
Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции 6 октября. Сгорели постройка вместе со всеми припасами и находившиеся рядом тюки. В общем огонь уничтожил более 20 тонн сена. Сумма ущерба 56-летнему потерпевшему превысила 80 тыс. рублей.
Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель. Правоохранители уже задержали предполагаемого злоумышленника.
Как оказалось, между односельчанами возникла неприязнь. Подозреваемый белгородец обиделся на высказывания в свой адрес. Ночью мужчина пришёл к сенохранилищу и поджёг его.
Против жителя региона возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества путём поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Ему грозит до пяти лет колонии. Пока белгородец находится под подпиской о невыезде.