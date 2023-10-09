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Сенохранилище

Белгородец сжёг сенохранилище односельчанина из-за обиды

9 октября 2023, 15:13
Фото: 1MI
Сенохранилище
Из-за поджога сгорела сама постройка и сено. Сумма ущерба превысила 80 тыс. рублей. Мужчине грозит тюремный срок, сообщили в региональном УМВД.

Жителя Чернянского района подозревают в поджоге чужого сенохранилища. Мужчине грозит тюремный срок.

Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции 6 октября. Сгорели постройка вместе со всеми припасами и находившиеся рядом тюки. В общем огонь уничтожил более 20 тонн сена. Сумма ущерба 56-летнему потерпевшему превысила 80 тыс. рублей.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель. Правоохранители уже задержали предполагаемого злоумышленника.

Как оказалось, между односельчанами возникла неприязнь. Подозреваемый белгородец обиделся на высказывания в свой адрес. Ночью мужчина пришёл к сенохранилищу и поджёг его.

Против жителя региона возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества путём поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Ему грозит до пяти лет колонии. Пока белгородец находится под подпиской о невыезде.

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#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Полиция#Поджог#Чернянский район#Сено#Белгород#Наталья Корявых
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