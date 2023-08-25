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Пожилой белгородец облил соседку горючим и поджег её дом

Пожилой белгородец облил соседку горючим и поджег её дом

25 августа 2023, 16:39
Фото: Пресс-служба СУ СК России по Белгородской области
Женщина успела вызвать экстренные службы, однако её дом пострадал от пожара. Подробности сообщили в региональном Следкоме.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области, инцидент произошёл в посёлке Октябрьский Белгородского района.

Утром 24 августа 83-летний местный житель пришёл к дому 68-летней женщины и разбил окно фрагментом металлической трубы. Женщина пришла на звук и выглянула в окно: в это время мужчина облил её горюче-смазочным материалом, который принёс с собой в бутылках, а затем поджог дом.

Белгородка успела вовремя покинуть дом и вызвать экстренные службы, однако её дом пострадал от пожара.

Виновного мужчину задержали, уже возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное общеопасным способом. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Пресс-служба СУ СК России по Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Поджог#Преступление#Александра Склярова
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