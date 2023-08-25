Пожилой белгородец облил соседку горючим и поджег её дом

Утром 24 августа 83-летний местный житель пришёл к дому 68-летней женщины и разбил окно фрагментом металлической трубы. Женщина пришла на звук и выглянула в окно: в это время мужчина облил её горюче-смазочным материалом, который принёс с собой в бутылках, а затем поджог дом.