Пожилой белгородец облил соседку горючим и поджег её дом

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области, инцидент произошёл в посёлке Октябрьский Белгородского района.
Утром 24 августа 83-летний местный житель пришёл к дому 68-летней женщины и разбил окно фрагментом металлической трубы. Женщина пришла на звук и выглянула в окно: в это время мужчина облил её горюче-смазочным материалом, который принёс с собой в бутылках, а затем поджог дом.
Белгородка успела вовремя покинуть дом и вызвать экстренные службы, однако её дом пострадал от пожара.
Виновного мужчину задержали, уже возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное общеопасным способом. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.