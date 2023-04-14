Белгородец выбросил мусор в чужую «Газель» и поджёг её

40-летнему жителю Шебекинского горокруга позвонил знакомый и рассказал, что в его «Газели» в тентованном кузове что-то горит. Мужчина выбежал на улицу и увидел, что вспыхнул мусор. Он успел достать мешок и тем самым не позволил пламени распространиться. Шебекинец обратился в полицию.