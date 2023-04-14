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Белгородец выбросил мусор в чужую «Газель» и поджёг её

14 апреля 2023, 07:36
Фото: 1MI
Владелец машины вовремя увидел пожар и успел выбросить мусор, пока огонь не распространился по всему авто. Подозреваемым оказался неоднократно судимый мужчина. За покушение на поджог ему грозит до пяти лет тюрьмы, сообщили в УМВД России по Белгородской области.
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Пожар

40-летнему жителю Шебекинского горокруга позвонил знакомый и рассказал, что в его «Газели» в тентованном кузове что-то горит. Мужчина выбежал на улицу и увидел, что вспыхнул мусор. Он успел достать мешок и тем самым не позволил пламени распространиться. Шебекинец обратился в полицию.

Правоохранители опросили очевидцев, установили личность подозреваемого в поджоге и задержали его. Им оказался неоднократно судимый 39-летний житель города Шебекино. Отрицать вину он не стал и признался, что увидел стоявший во дворе автомобиль, бросил мешок с мусором в кузов и поджёг.

За покушение на поджог (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ) подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что жителя Белгородской области подозревали в поджоге в Санкт-Петербурге. Пострадавшее авто Audi принадлежало начальнику наркоотдела на транспорте.

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#Анастасия Афанасенко#Поджог#Газель#Пожар#Огонь#Мусорный мешок#Происшествия#Белгородская область#Шебекинский горокруг
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