Белгородец выбросил мусор в чужую «Газель» и поджёг её

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
40-летнему жителю Шебекинского горокруга позвонил знакомый и рассказал, что в его «Газели» в тентованном кузове что-то горит. Мужчина выбежал на улицу и увидел, что вспыхнул мусор. Он успел достать мешок и тем самым не позволил пламени распространиться. Шебекинец обратился в полицию.
Правоохранители опросили очевидцев, установили личность подозреваемого в поджоге и задержали его. Им оказался неоднократно судимый 39-летний житель города Шебекино. Отрицать вину он не стал и признался, что увидел стоявший во дворе автомобиль, бросил мешок с мусором в кузов и поджёг.
За покушение на поджог (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ) подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.
Ранее стало известно, что жителя Белгородской области подозревали в поджоге в Санкт-Петербурге. Пострадавшее авто Audi принадлежало начальнику наркоотдела на транспорте.