Не сумевший решить вопрос с разводом белгородец поджёг дом с женой и тремя детьми

Происшествие случилось 19 августа. 33-летний белгородец пришёл к дому, где жила его жена, дети, её мать и бабушка. Он облил дверь дома горючим на фоне ссоры с супругой по поводу предстоящего развода. Затем мужчина поджёг дверь и скрылся. При этом он знал, что дети находятся дома.