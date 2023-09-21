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Поджог

Не сумевший решить вопрос с разводом белгородец поджёг дом с женой и тремя детьми

21 сентября 2023, 12:53
Фото: 1MI
Поджог

Белгородец поджёг дом с женой, тремя детьми и её родственниками

Мужчина знал, что дети находятся в доме, однако всё равно совершил поджог. Фигуранта уголовного дела обвиняют в покушении на убийство общеопасным способом, сообщили в региональном СК.

Белгородец едва не убил своих детей и другую родню — он поджёг дом, где они находились. Мужчина сделал это на фоне предстоящего развода с женой.

Происшествие случилось 19 августа. 33-летний белгородец пришёл к дому, где жила его жена, дети, её мать и бабушка. Он облил дверь дома горючим на фоне ссоры с супругой по поводу предстоящего развода. Затем мужчина поджёг дверь и скрылся. При этом он знал, что дети находятся дома.

В итоге начался пожар, но женщины и несовершеннолетние успели покинуть домовладение. Потушить пожар потерпевшим помогли соседи.

Против белгородца возбудили уголовное дело за покушение на убийство общеопасным способом. Фигуранта задержали. Следствие планирует предъявить мужчине обвинения. Также оно будет настаивать на заключении белгородца под стражу.

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#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Полиция#Дети#Жена#Поджог#Развод#Белгород#Наталья Корявых
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