Не сумевший решить вопрос с разводом белгородец поджёг дом с женой и тремя детьми

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Белгородец едва не убил своих детей и другую родню — он поджёг дом, где они находились. Мужчина сделал это на фоне предстоящего развода с женой.
Происшествие случилось 19 августа. 33-летний белгородец пришёл к дому, где жила его жена, дети, её мать и бабушка. Он облил дверь дома горючим на фоне ссоры с супругой по поводу предстоящего развода. Затем мужчина поджёг дверь и скрылся. При этом он знал, что дети находятся дома.
В итоге начался пожар, но женщины и несовершеннолетние успели покинуть домовладение. Потушить пожар потерпевшим помогли соседи.
Против белгородца возбудили уголовное дело за покушение на убийство общеопасным способом. Фигуранта задержали. Следствие планирует предъявить мужчине обвинения. Также оно будет настаивать на заключении белгородца под стражу.