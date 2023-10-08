Белгородка избила соседку по квартире разделочной доской из-за замечания

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Белгородка ударила разделочной доской по голове свою соседку по квартире на фоне ссоры. Теперь девушке грозит тюремный срок.
Сообщение об инциденте поступило в полицию. Он произошёл в одной из квартир в Дубовом Белгородского района. Правоохранители установили личность подозреваемой. Ею оказалась 20-летняя девушка.
Женщины вместе снимали комнаты в одной квартире. Они поругались, когда сидели на кухне. Потерпевшая попросила девушку закрывать за собой дверь, чтобы запах еды не просочился в комнаты. Белгородка несколько раз эту просьбу проигнорировала. Перепалка переросла в потасовку, и злоумышленница ударила соседку разделочной доской.
Здоровью потерпевшей был причинён лёгкий вред. Против молодой белгородки возбудили уголовное дело. Ей грозят исправительные работы, ограничение свободы или тюремный срок до двух лет.