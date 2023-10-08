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Белгородка избила соседку по квартире разделочной доской из-за замечания

Белгородка избила соседку по квартире разделочной доской из-за замечания

8 октября 2023, 11:50
Фото: 1MI
Женщины поругались из-за запаха еды во время готовки. Белгородка ударила потерпевшую и причинила лёгкий вред её здоровью. Девушке грозит до двух лет колонии, сообщили в региональном УМВД.

Белгородка ударила разделочной доской по голове свою соседку по квартире на фоне ссоры. Теперь девушке грозит тюремный срок.

Сообщение об инциденте поступило в полицию. Он произошёл в одной из квартир в Дубовом Белгородского района. Правоохранители установили личность подозреваемой. Ею оказалась 20-летняя девушка.

Женщины вместе снимали комнаты в одной квартире. Они поругались, когда сидели на кухне. Потерпевшая попросила девушку закрывать за собой дверь, чтобы запах еды не просочился в комнаты. Белгородка несколько раз эту просьбу проигнорировала. Перепалка переросла в потасовку, и злоумышленница ударила соседку разделочной доской.

Здоровью потерпевшей был причинён лёгкий вред. Против молодой белгородки возбудили уголовное дело. Ей грозят исправительные работы, ограничение свободы или тюремный срок до двух лет.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Уголовное дело#Полиция#Избиение#Белгород#Наталья Корявых
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