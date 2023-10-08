Белгородка избила соседку по квартире разделочной доской из-за замечания

Женщины вместе снимали комнаты в одной квартире. Они поругались, когда сидели на кухне. Потерпевшая попросила девушку закрывать за собой дверь, чтобы запах еды не просочился в комнаты. Белгородка несколько раз эту просьбу проигнорировала. Перепалка переросла в потасовку, и злоумышленница ударила соседку разделочной доской.