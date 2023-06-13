Пьяный белгородец избил до смерти друга, помочившегося на его ковёр

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В Старом Осколе мужчина дважды помочился на ковёр друга, за что поплатился жизнью. Потерпевший выпивал вместе с приятелем. Между ними разыгралась ссора из-за ситуации с ковром.
Трагедия произошла 30 декабря в микрорайоне Макаренко. Поводом для конфликта стало поведение потерпевшего — он дважды справил нужду на ковёр в квартире подсудимого. Последний сделал замечание приятелю, а он в ответ его оскорбил.
30-летний обвиняемый разозлился и избил приятеля. Пострадавший скончался на следующий день от полученных травм.
Ранее не судимого злоумышленника признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшего.
Суд приговорил старооскольца к восьми годам в колонии строгого режима и ограничению свободы на полгода. Приговор пока не вступил в законную силу.