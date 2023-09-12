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Published Сегодня, 14:36

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табурет

Табуретом по голове: староосколец избил пожилую мать в День знаний

12 сентября 2023, 14:36
Фото: нейросеть
табурет

Староосколец ударил табуреткой по голове пожилую мать во время ссоры

Пенсионерка пришла в полицию и рассказала об инциденте. Против её 40-летнего сына возбудили уголовное дело за причинение лёгкого вреда здоровью, сообщили в УМВД по Старому Осколу.

1 сентября 74-летняя оскольчанка пришла в полицию. Сотрудники отдела заметили у неё повреждение головы. Как рассказала женщина, её ударил 40-летний сын. Это случилось из-за ссоры между ними. Ей вызвали скорую, медики пришли к выводу, что здоровью женщины причинён лёгкий вред.

Вскоре оперативники задержали подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Теперь старооскольцу грозит до полугода ареста.

В прошлом году в Старом Осколе женщина избила свою подругу табуреткой. Она также ударила потерпевшую по голове. Инцидент произошёл на фоне ссоры на бытовой почве.

В Старом Осколе женщина избила свою подругу табуреткой
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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Уголовное дело#Полиция#Мать#Пенсионерка#Нападение#Сын#Наталья Корявых
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