Табуретом по голове: староосколец избил пожилую мать в День знаний

1 сентября 74-летняя оскольчанка пришла в полицию. Сотрудники отдела заметили у неё повреждение головы. Как рассказала женщина, её ударил 40-летний сын. Это случилось из-за ссоры между ними. Ей вызвали скорую, медики пришли к выводу, что здоровью женщины причинён лёгкий вред.