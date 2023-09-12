Табуретом по голове: староосколец избил пожилую мать в День знаний

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
1 сентября 74-летняя оскольчанка пришла в полицию. Сотрудники отдела заметили у неё повреждение головы. Как рассказала женщина, её ударил 40-летний сын. Это случилось из-за ссоры между ними. Ей вызвали скорую, медики пришли к выводу, что здоровью женщины причинён лёгкий вред.
Вскоре оперативники задержали подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Теперь старооскольцу грозит до полугода ареста.
В прошлом году в Старом Осколе женщина избила свою подругу табуреткой. Она также ударила потерпевшую по голове. Инцидент произошёл на фоне ссоры на бытовой почве.