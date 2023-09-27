Белгородец избил мать строительным уровнем

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Житель Белгородского района избил свою мать. Мужчину за это приговорили к тюремному сроку. Белгородца обвинили в причинении лёгкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия (ст. 115 УК РФ).
В день происшествия выпивший мужчина поругался с матерью. Обвиняемый сначала ударил женщину кулаком в голову. Затем он схватился за металлический строительный уровень. Этим «оружием» белгородец избил мать — он нанёс потерпевшей не меньше 20 ударов. Здоровью женщины был причинён лёгкий вред.
Суд учёл доводы гособвинения и приговорил фигуранта уголовного дела к восьми месяцам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, 1 сентября житель Старого Оскола избил пожилую мать. Он ударил женщину табуреткой по голове. Причиной происшествия стала ссора между родственниками. Старооскольцу грозит до полугода ареста.