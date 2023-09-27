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Белгородец избил мать строительным уровнем

Белгородец избил мать строительным уровнем

27 сентября 2023, 13:37
Фото: 1MI
Выпивший мужчина во время ссоры ударил женщину по голове, а потом схватился за уровень. За причинение лёгкого вреда здоровью его приговорили к тюремному сроку, сообщили в региональной прокуратуре.

Житель Белгородского района избил свою мать. Мужчину за это приговорили к тюремному сроку. Белгородца обвинили в причинении лёгкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия (ст. 115 УК РФ).

В день происшествия выпивший мужчина поругался с матерью. Обвиняемый сначала ударил женщину кулаком в голову. Затем он схватился за металлический строительный уровень. Этим «оружием» белгородец избил мать — он нанёс потерпевшей не меньше 20 ударов. Здоровью женщины был причинён лёгкий вред.

Суд учёл доводы гособвинения и приговорил фигуранта уголовного дела к восьми месяцам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, 1 сентября житель Старого Оскола избил пожилую мать. Он ударил женщину табуреткой по голове. Причиной происшествия стала ссора между родственниками. Старооскольцу грозит до полугода ареста.

Табуретом по голове: староосколец избил пожилую мать в День знаний
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#Белгородская область#Белгородский район#Прокуратура#Уголовное дело#Мать#Сын#Избиение#Белгород#Наталья Корявых
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