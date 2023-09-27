Белгородец избил мать строительным уровнем

В день происшествия выпивший мужчина поругался с матерью. Обвиняемый сначала ударил женщину кулаком в голову. Затем он схватился за металлический строительный уровень. Этим «оружием» белгородец избил мать — он нанёс потерпевшей не меньше 20 ударов. Здоровью женщины был причинён лёгкий вред.