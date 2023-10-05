Власти опровергли попытку захода украинской ДРГ в Белгородскую область

Референт губернатора Олег Мантулин заявил, что ролик, который по этому поводу распространяют в соцсетях, не соответствует действительности. По его словам, в сентября таких случаев не было. Обращение Мантулина опубликовал белгородский оперштаб.

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