Власти опровергли попытку захода украинской ДРГ в Белгородскую область

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Власти Белгородской области опровергают попытку проникновения ДРГ на территорию региона. Референт губернатора Олег Мантулин заявил, что распространяемый по этому поводу видеоролик не соответствует действительности. Такого случая в сентябре в области не было, заявляет референт со ссылкой на данные силовых структур.
Мантулин заявил, что целью публикации ролика, вероятно, является дестабилизация обстановки на территории области. Он считает, что это сделано только для того, чтобы заставить людей волноваться.
На сегодняшний день данные не соответствуют действительности. Вооружённые Силы, а также другие правоохранительные органы выполняют поставленные задачи по обеспечению безопасности людей.
Олег Мантулин, референт губернатора Белгородской области
Напомним, ранее в Белгородской области также опровергали слухи о прорыве ДРГ. Диверсанты якобы зашли в Краснояружский район со стороны сёл Староселье и Теребрено. Оперштаб заявил, что это не соответствует действительности.