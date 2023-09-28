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Пограничники предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область

«Потерь среди личного состава нет»: белгородские пограничники — о бое с ДРГ

28 сентября 2023, 09:26
Фото: 1MI

Пограничники предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область

По диверсантам открыли огонь. Пострадавших среди личного состава у пограничников нет, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Белгородской области.

Сегодня, 28 сентября, в Краснояружском районе предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы. По диверсантам открыли огонь.

Предотвратить заход ДРГ смогли сотрудники пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям вместе с подразделениями ВС РФ. Диверсионная группа не смогла зайти на территорию Белгородской области.

Потерь среди личного состава у пограничников нет.

Напомним, что утром 28 сентября в интернете распространились слухи о прорыве диверсионной группы на территорию Краснояружского района — в сёла Староселье и Теребрено. Однако позже эту информацию опровергли в региональном оперштабе.

Власти соседнего с Белгородской областью региона опровергли сообщения о заходе ДРГ
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#Белгородская область#Пограничники#Краснояружский район#Белгород#Прорыв#Приграничье#СВО#ДРГ#Александра Склярова#Украинская ДРГ
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