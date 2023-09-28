«Потерь среди личного состава нет»: белгородские пограничники — о бое с ДРГ

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Сегодня, 28 сентября, в Краснояружском районе предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы. По диверсантам открыли огонь.
Предотвратить заход ДРГ смогли сотрудники пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям вместе с подразделениями ВС РФ. Диверсионная группа не смогла зайти на территорию Белгородской области.
Потерь среди личного состава у пограничников нет.
Напомним, что утром 28 сентября в интернете распространились слухи о прорыве диверсионной группы на территорию Краснояружского района — в сёла Староселье и Теребрено. Однако позже эту информацию опровергли в региональном оперштабе.