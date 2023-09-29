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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Слухи о прорыве ДРГ и принудительная вакцинация: как прошла неделя для белгородцев

Слухи о прорыве ДРГ и принудительная вакцинация: как прошла неделя для белгородцев

29 сентября 2023, 15:09
Фото: 1MI
В Белгородской области за прошедшую неделю произошло немало событий. К примеру, стало известно, что в областном центре появится новый квартал с многоэтажками, подозреваемый в поджоге Z отправился под арест, а людей испугали прорывом ДРГ. Подробнее — в итогах недели Бел.Ру.

Подземные парковки и новые дома

В Белгороде появится новый квартал с многоэтажками. Его построят между улицами Октябрьская, Белгородского полка, Калинина и Белгородским проспектом.

В планах высадить на участках зелёные насаждения и оборудовать подземные парковки. Всего в новом квартале будет порядка 1500 квартир. Возводить многоэтажки будут поэтапно. Окончательно недвижимость введут в эксплуатацию через восемь лет.

Ранее власти решили, что в областном центре должен появиться Белый квартал. Архитектурный план утвердили в конце прошлого года. Квартал разделят на пять зон. Там построят ТРК, гостиницу, кафе и ресторан, лекторий, концертный зал.

В Белгороде появится новый квартал с многоэтажками
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Z-преступник

17 сентября в Белгороде подожгли конструкцию в виде буквы Z рядом с конгресс-отелем «Амакс» на Харгоре. Нарушителя нашли. В преступлении правоохранители обвиняют уроженца Калининградской области, переехавшего недавно в Белгород. Меру пресечения избирали в Свердловском районном суде.

Представителям фемиды мужчина рассказал, что его избивали неизвестные. На его теле остались характерные следы. Такой же позиции придерживался и адвокат. Житель Калининграда также рассказал, что приехал в областной центр, чтобы начать новую жизнь. При этом он якобы не знал, что Белгород сейчас является прифронтовым городом и оперативная обстановка здесь сложная.

Вину обвиняемый отрицал. Он утверждал, что на него оказывали давление, приходили в изолятор временного содержания (ИВС) и заставляли сознаться.

Защитник просил отправить обвиняемого под домашний арест, но сторона обвинения рассказала, что без ареста молодой человек сможет совершить новое преступление. Суд встал на сторону обвинения и отправил мужчину под арест до конца ноября.

Не знал, что Белгород — прифронтовой город: о чём говорил подозреваемый в поджоге Z
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Два года Гладкова

Два года назад Белгородскую область официально возглавил новый губернатор. Им стал Вячеслав Гладков. Журналисты Бел.Ру собрали воедино все масштабные изменения, которые произошли в области за это время.

К примеру, в регионе запустили «Поезда здоровья», появились программы по закупке льготных лекарств и обеспечению белгородцев качественной питьевой водой.

Активно власти приступили и к развитию массового спорта, а также уделили внимание ликвидации очереди на переселение из ветхого и аварийного жилья и очереди на жильё для детей-сирот. А ещё занялись очисткой русел рек и капитальным ремонтом учреждений образования.

Подробнее — в нашем материале.

Гладков два года как губернатор: что изменилось в Белгородской области
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Был ли прорыв диверсантов?

28 сентября в Сети появилась информация о том, что на территорию Белгородской области прорвалась диверсионно-разведывательная группа из соседней страны. Якобы это всё произошло в Краснояружском районе около населённых пунктов Староселье и Теребрено.

Ситуацию прокомментировали в оперштабе Белгородской области, отметив, что захода ДРГ на территорию региона не было, но бой на линии разграничения произошёл. Границу защищали силовики и пограничники.

В оперштабе также напомнили, что в Староселье с 2022 года действует режим ЧС и людей давно отселили. Что касается информации об эвакуации Теребрено, она также оказалась ложной. Но власти подтвердили, что Краснояружский район 28 сентября действительно попал под обстрел.

Оперштаб прокомментировал слухи о прорыве диверсантов в Белгородскую область
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Прививка или премия с отпуском

Во время оперсовещания в региональном правительстве обсудили ситуацию с заболеваемостью гриппом и ковидом на территории области. Как сообщил замгубернатора Дмитрий Гладский, в регионе действительно наблюдается сезонное повышение заболеваемости. Это может привести к нежелательным последствиям. Речь идёт о том, что из-за возможной потенциальной заболеваемости руководители могут не выйти на работу, что повлечёт дестабилизацию работы органов власти области.

Поэтому решить проблему решили с помощью вакцинации. Гладский отметил, что глава региона поручил всем руководителям органов власти и подведомственных учреждений пройти стопроцентную иммунизацию. Срок госслужащим дали до 6 октября. Кто ослушается, тот лишится премий, отпусков и командировок (если они не экстренные).

При этом Гладский добавил, что не прививаться могут те, у кого есть противопоказания. Но в этом случае официальный документ должен завизировать министр здравоохранения области Андрей Иконников.

Отчёты о работе должны ежедневно предоставлять руководителю администрации губернатора Елене Долмановой.

Белгородские чиновники лишатся премии и отпуска без прививки от гриппа
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