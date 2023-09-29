Слухи о прорыве ДРГ и принудительная вакцинация: как прошла неделя для белгородцев

Представителям фемиды мужчина рассказал, что его избивали неизвестные. На его теле остались характерные следы. Такой же позиции придерживался и адвокат. Житель Калининграда также рассказал, что приехал в областной центр, чтобы начать новую жизнь. При этом он якобы не знал, что Белгород сейчас является прифронтовым городом и оперативная обстановка здесь сложная.