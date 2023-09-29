Слухи о прорыве ДРГ и принудительная вакцинация: как прошла неделя для белгородцев

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
В Белгороде появится новый квартал с многоэтажками. Его построят между улицами Октябрьская, Белгородского полка, Калинина и Белгородским проспектом.
В планах высадить на участках зелёные насаждения и оборудовать подземные парковки. Всего в новом квартале будет порядка 1500 квартир. Возводить многоэтажки будут поэтапно. Окончательно недвижимость введут в эксплуатацию через восемь лет.
Ранее власти решили, что в областном центре должен появиться Белый квартал. Архитектурный план утвердили в конце прошлого года. Квартал разделят на пять зон. Там построят ТРК, гостиницу, кафе и ресторан, лекторий, концертный зал.
17 сентября в Белгороде подожгли конструкцию в виде буквы Z рядом с конгресс-отелем «Амакс» на Харгоре. Нарушителя нашли. В преступлении правоохранители обвиняют уроженца Калининградской области, переехавшего недавно в Белгород. Меру пресечения избирали в Свердловском районном суде.
Представителям фемиды мужчина рассказал, что его избивали неизвестные. На его теле остались характерные следы. Такой же позиции придерживался и адвокат. Житель Калининграда также рассказал, что приехал в областной центр, чтобы начать новую жизнь. При этом он якобы не знал, что Белгород сейчас является прифронтовым городом и оперативная обстановка здесь сложная.
Вину обвиняемый отрицал. Он утверждал, что на него оказывали давление, приходили в изолятор временного содержания (ИВС) и заставляли сознаться.
Защитник просил отправить обвиняемого под домашний арест, но сторона обвинения рассказала, что без ареста молодой человек сможет совершить новое преступление. Суд встал на сторону обвинения и отправил мужчину под арест до конца ноября.
Два года назад Белгородскую область официально возглавил новый губернатор. Им стал Вячеслав Гладков. Журналисты Бел.Ру собрали воедино все масштабные изменения, которые произошли в области за это время.
К примеру, в регионе запустили «Поезда здоровья», появились программы по закупке льготных лекарств и обеспечению белгородцев качественной питьевой водой.
Активно власти приступили и к развитию массового спорта, а также уделили внимание ликвидации очереди на переселение из ветхого и аварийного жилья и очереди на жильё для детей-сирот. А ещё занялись очисткой русел рек и капитальным ремонтом учреждений образования.
Подробнее — в нашем материале.
28 сентября в Сети появилась информация о том, что на территорию Белгородской области прорвалась диверсионно-разведывательная группа из соседней страны. Якобы это всё произошло в Краснояружском районе около населённых пунктов Староселье и Теребрено.
Ситуацию прокомментировали в оперштабе Белгородской области, отметив, что захода ДРГ на территорию региона не было, но бой на линии разграничения произошёл. Границу защищали силовики и пограничники.
В оперштабе также напомнили, что в Староселье с 2022 года действует режим ЧС и людей давно отселили. Что касается информации об эвакуации Теребрено, она также оказалась ложной. Но власти подтвердили, что Краснояружский район 28 сентября действительно попал под обстрел.
Во время оперсовещания в региональном правительстве обсудили ситуацию с заболеваемостью гриппом и ковидом на территории области. Как сообщил замгубернатора Дмитрий Гладский, в регионе действительно наблюдается сезонное повышение заболеваемости. Это может привести к нежелательным последствиям. Речь идёт о том, что из-за возможной потенциальной заболеваемости руководители могут не выйти на работу, что повлечёт дестабилизацию работы органов власти области.
Поэтому решить проблему решили с помощью вакцинации. Гладский отметил, что глава региона поручил всем руководителям органов власти и подведомственных учреждений пройти стопроцентную иммунизацию. Срок госслужащим дали до 6 октября. Кто ослушается, тот лишится премий, отпусков и командировок (если они не экстренные).
При этом Гладский добавил, что не прививаться могут те, у кого есть противопоказания. Но в этом случае официальный документ должен завизировать министр здравоохранения области Андрей Иконников.
Отчёты о работе должны ежедневно предоставлять руководителю администрации губернатора Елене Долмановой.