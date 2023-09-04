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Posted Вчера, 19:05

Published Вчера, 19:05

Modified Вчера, 19:11

Updated Вчера, 19:11

оставленные ДРГ боеприпасы

Украинская ДРГ вновь пыталась проникнуть в приграничье РФ

4 сентября 2023, 19:05
Фото: соцсети Александра Богомаза
оставленные ДРГ боеприпасы
Диверсанты попытались атаковать Брянскую область, но их удар отбили. Подробности рассказал губернатор Александр Богомаз.

Вечером 4 сентября стало известно о попытке проникновения на территорию России украинских диверсантов — это произошло в соседней области с Белгородской — Брянской. Помешали диверсантам пограничники и подразделения Минобороны. После неудачного похода ДРГ осталось их оружие, в том числе и иностранных производителей.

На месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства.
Александр Богомаз, губернатор Брянской области

Напомним, в конце августа в приграничье Брянской области ФСБ уже разгромило диверсионную группу спецназа Украины. Целью ДРГ были резонансные теракты на объектах военной и энергетической структур.

оставленные ДРГ боеприпасыоставленные ДРГ боеприпасы
оставленные ДРГ боеприпасы
Фото: соцсети Александра Богомаза
Рядом с Белгородской областью задержали планировавших резонансные теракты диверсантов
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#Брянская область#Приграничье#СВО#Диверсанты#Александр Богомаз#Украинская ДРГ#Милена Фишер
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