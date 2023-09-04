Украинская ДРГ вновь пыталась проникнуть в приграничье РФ

Вечером 4 сентября стало известно о попытке проникновения на территорию России украинских диверсантов — это произошло в соседней области с Белгородской — Брянской. Помешали диверсантам пограничники и подразделения Минобороны. После неудачного похода ДРГ осталось их оружие, в том числе и иностранных производителей.