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Оперштаб опроверг информацию о заходе ДРГ в Белгородскую область

Оперштаб прокомментировал слухи о прорыве диверсантов в Белгородскую область

28 сентября 2023, 07:55
Фото: 1MI

Оперштаб опроверг информацию о заходе ДРГ в Белгородскую область

С утра 28 сентября в нескольких источниках в Сети появилась информация о якобы заходе группы диверсантов в регион. Сообщалось, что всё произошло в Краснояружском районе. Региональный оперштаб подтвердил, что обстрелы были, но информацию о заходе ДРГ опрверг.
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Обстрел

Утром 28 сентября некоторые источники сообщили о заходе диверсионной группы в Белгородскую область. По информации Telegram-каналов, ДРГ прорвалась в регион в Краснояружском районе — около Староселья и Теребрено.

Однако областной оперштаб эту информацию опровергает.

«Никакого захода не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения», — говорится в официальном сообщении.

В оперштабе напомнили, что в Староселье действует режим ЧС. Жителей отселили ещё в октябре 2022 года. Информация об эвакуации населения Теребрено тоже является ложной, говорит оперштаб. На местах продолжают работать правоохранители и силовики.

При этом оперштаб подтверждает, что ВСУ утром обстреляли Краснояружский район. Информация о разрушениях уточняется.

Какие именно населённые пункты были под огнём, не уточняется. В рассылке МЧС речь шла о Задорожном и Теребрено.

Утро в Белгородской области началось с массированного обстрела
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