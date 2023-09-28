Оперштаб прокомментировал слухи о прорыве диверсантов в Белгородскую область

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Утром 28 сентября некоторые источники сообщили о заходе диверсионной группы в Белгородскую область. По информации Telegram-каналов, ДРГ прорвалась в регион в Краснояружском районе — около Староселья и Теребрено.
Однако областной оперштаб эту информацию опровергает.
«Никакого захода не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения», — говорится в официальном сообщении.
В оперштабе напомнили, что в Староселье действует режим ЧС. Жителей отселили ещё в октябре 2022 года. Информация об эвакуации населения Теребрено тоже является ложной, говорит оперштаб. На местах продолжают работать правоохранители и силовики.
При этом оперштаб подтверждает, что ВСУ утром обстреляли Краснояружский район. Информация о разрушениях уточняется.
Какие именно населённые пункты были под огнём, не уточняется. В рассылке МЧС речь шла о Задорожном и Теребрено.