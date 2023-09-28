Оперштаб прокомментировал слухи о прорыве диверсантов в Белгородскую область

Оперштаб опроверг информацию о заходе ДРГ в Белгородскую область

С утра 28 сентября в нескольких источниках в Сети появилась информация о якобы заходе группы диверсантов в регион. Сообщалось, что всё произошло в Краснояружском районе. Региональный оперштаб подтвердил, что обстрелы были, но информацию о заходе ДРГ опрверг.