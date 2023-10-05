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Published Сегодня, 14:41

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«Рутерм» оказалась компанией, у который англичане пытались отсудить 688 млн

Повышенный стандарт доказывания: как суд Белгорода «спас» от британцев 688 млн рублей

5 октября 2023, 14:41
Фото: 1MI

«Рутерм» оказалась компанией, у который англичане пытались отсудить 688 млн

Арбитражный суд Белгородской области взыскал в пользу резидента Великобритании более 688 млн рублей. Прокуратура, увидев такое решение, удивилась: ведомство посчитало, что с недружественным государством необходим «повышенный стандарт доказывания» и потребовала дело пересмотреть.

Согласно материалам арбитражного суда, деньги пытались взыскать с фирмы ООО «Рутерм» в пользу Extension trade ltd из Лондона. По версии истца задолженность в сотни миллионов возникла из-за неисполнения соглашения о «новации обязательств по договору поставки в заёмные обязательства». При этом изначально право требовать долг продали гражданину Турции, а уже затем — британцам.

Спойлер

Фирма «Рутерм» существует в Белгородской области с 2019 года и принадлежит Анне Дырдиной. В 2022 году компания отчиталась о прибыли в 181 млн рублей.

Ведомство изучило решение судьи и нашло несколько несостыковок и спорных моментов. В частности, удалось доказать аффилированность между исполнителем ООО «Рутерм» и изначальным заказчиком ООО «Евротрейд». Также была вскрыта связь между белгородской компанией и Extension Trade Ltd: в 2022 году они заключили контракт.

Был обнаружен даже украинский след: по данным прокуратуры, компания «Евротрейд» до 2020 года принадлежала чешской фирме, наполовину принадлежавшей кипрской DOISINDA LTD. Последняя владеет 100% украинской компании «Вабекс» из Киева.

Сейчас же «Евротрейд» принадлежит некоему Юрию Проненко. Фирма занимается торговлей водопроводным оборудованием и зарегистрирована в Белгородской области с 2014 года.

Кроме того, прокуратура в качестве третьего лица настаивала на том, что не были установлены причины непоставки товара. Не было ясно и то, откуда у покупателя столь крупная сумма, а ответчик не указал, на что были израсходованы полученные деньги. Отдельно ведомство указало внимание на то, что информацию об участниках дела не запрашивали в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

Великобритания признана страной, совершающей недружественные действия против РФ и юридических лиц, а также высших должностных лиц РФ, в связи с этим суд, с учётом сведений об участниках сделок и их предмета, при рассмотрении дела был обязан применить повышенный стандарт доказывания.
приводит мнение прокуратуры арбитражный суд

В итоге оспоренное решение отменили, а иностранная компания отозвала иск. Таким образом от вывода в Британию удалось спасти 688,5 млн рублей.

Белгородская прокуратура предотвратила вывод 688 млн рублей резиденту Великобритании
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#Белгородская область#Прокуратура#Арбитраж#Апелляция#Белгород#Великобритания#Артем Черненко
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