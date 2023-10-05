Повышенный стандарт доказывания: как суд Белгорода «спас» от британцев 688 млн рублей

Кроме того, прокуратура в качестве третьего лица настаивала на том, что не были установлены причины непоставки товара. Не было ясно и то, откуда у покупателя столь крупная сумма, а ответчик не указал, на что были израсходованы полученные деньги. Отдельно ведомство указало внимание на то, что информацию об участниках дела не запрашивали в Федеральной службе по финансовому мониторингу.