Белгородская прокуратура предотвратила вывод 688 млн рублей резиденту Великобритании

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Белгородская прокуратура предотвратила вывод за рубеж более 688 млн рублей. После апелляционного представления надзорного ведомства отменён незаконный судебный акт о взыскании в пользу резидента Великобритании указанной суммы. Деньги с российской компании должны были взыскать по решению белгородского арбитражного суда.
«Задолженность возникла вследствие непоставки товара и неисполнения соглашения о новации обязательств по договору поставки в заёмные обязательства», — объяснили в прокуратуре позицию истца.
Контрагент ответчика изначально продал право требования долга резиденту Турции, а затем его выкупила компания из Великобритании. Надзорное ведомство установило, что оснований для удовлетворения иска у суда первой инстанции не было.
Не нашлось договоров цессии, причины неисполнения договора поставки не выяснили, на какие цели деньги потратил ответчик, не установили. Прокуратура считает, что судебное решение приняли без необходимой доказательной базы, поэтому обратилась в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.
Производство по делу прекратили в связи с отказом иностранной компании от иска.