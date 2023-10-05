Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Белгородская прокуратура предотвратила вывод 688 млн рублей резиденту Великобритании

Белгородская прокуратура предотвратила вывод 688 млн рублей резиденту Великобритании

5 октября 2023, 12:23
Фото: 1MI
Указанную сумму взыскали с российского юридического лица в пользу резидента Великобритании. В надзорном ведомстве посчитали, что оснований для удовлетворения иска у суда первой инстанции не имелось. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.
Сюжет
Деньги

Белгородская прокуратура предотвратила вывод за рубеж более 688 млн рублей. После апелляционного представления надзорного ведомства отменён незаконный судебный акт о взыскании в пользу резидента Великобритании указанной суммы. Деньги с российской компании должны были взыскать по решению белгородского арбитражного суда.

«Задолженность возникла вследствие непоставки товара и неисполнения соглашения о новации обязательств по договору поставки в заёмные обязательства», — объяснили в прокуратуре позицию истца.

Контрагент ответчика изначально продал право требования долга резиденту Турции, а затем его выкупила компания из Великобритании. Надзорное ведомство установило, что оснований для удовлетворения иска у суда первой инстанции не было.

Не нашлось договоров цессии, причины неисполнения договора поставки не выяснили, на какие цели деньги потратил ответчик, не установили. Прокуратура считает, что судебное решение приняли без необходимой доказательной базы, поэтому обратилась в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Производство по делу прекратили в связи с отказом иностранной компании от иска.

Белгородская прокуратура наказала Белоблводоканал из-за скважин без лицензий
Узнать подробнее
Читайте также:
Прокуратура наказала полицию в Белгороде из-за протоколов против бизнесменовБелгородская прокуратура проверила жалобу Союза ветеранов на чиновниковПрокуратура предупредила компанию, с недостроя которой упала юная белгородка
#Деньги#Белгородская область#Долг#Прокуратура#Компания#Суд#Турция#Белгород#Наталья Корявых#Великобритания
Подпишитесь
Цемзавод или «диверсант»: кто отвечает за пыль на машинах и в квартирах белгородцев?
Сегодня, 13:17
Рим против квантового бессмертия: о чём думают белгородские девушки?
Сегодня, 11:12
Путин оценил идеи учителя физики из Белгородской области
Сегодня, 13:59
Власти опровергли попытку захода украинской ДРГ в Белгородскую область
Сегодня, 13:44
Назначенный 11 лет назад Дыбов продолжит возглавлять Валуйский горокруг
Сегодня, 13:20
Как бы есть, но всё равно нет: нейросеть не может говорить о белгородском Шебекино
Сегодня, 11:33