Белгородская «Квадра» подала в суд на «Мистер Бургер»

В чём же провинился «Мистер Бургер»? Где только не пытаются строить киоски и кафе компании в Белгородской области. В июле этого года стало известно, что «Мистер Бургер» хотят построить в охранной зоне в посёлке Разумное. А в сентябре была информация о том, что компания добралась до одной из больниц Белгорода. Так что предположений может быть множество.