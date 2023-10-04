Белгородская «Квадра» подала в суд на «Мистер Бургер»

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
С иском к «Мистеру Бургеру» организация обратилась в суд 27 сентября. Пока подробностей, что именно требует «Квадра» от компании Тебекиных, нет.
Этим летом ПАО «Квадра» уже обращалась в Арбитражный суд с иском к мэрии Белгорода. Тогда организация отсудила у администрации 92 метра сети теплоснабжения.
В чём же провинился «Мистер Бургер»? Где только не пытаются строить киоски и кафе компании в Белгородской области. В июле этого года стало известно, что «Мистер Бургер» хотят построить в охранной зоне в посёлке Разумное. А в сентябре была информация о том, что компания добралась до одной из больниц Белгорода. Так что предположений может быть множество.
Сейчас «Мистер Бургер» по-прежнему находится во владении семьи Тебекиных. Основными учредителями являются Дмитрий, Полина и Михаил — дети Владимира Тебекина — одного из крупнейших предпринимателей региона, который сейчас находится под стражей. Его подозревают в совершении экономических преступлений.