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Белгородская «Квадра» подала в суд на «Мистер Бургер»

Белгородская «Квадра» подала в суд на «Мистер Бургер»

4 октября 2023, 15:31
Фото: 1MI
На сайте арбитражного суда появились данные о том, что АО «Квадра» подала исковое заявление к ООО «Мистер Бургер».

С иском к «Мистеру Бургеру» организация обратилась в суд 27 сентября. Пока подробностей, что именно требует «Квадра» от компании Тебекиных, нет.

Этим летом ПАО «Квадра» уже обращалась в Арбитражный суд с иском к мэрии Белгорода. Тогда организация отсудила у администрации 92 метра сети теплоснабжения.

В чём же провинился «Мистер Бургер»? Где только не пытаются строить киоски и кафе компании в Белгородской области. В июле этого года стало известно, что «Мистер Бургер» хотят построить в охранной зоне в посёлке Разумное. А в сентябре была информация о том, что компания добралась до одной из больниц Белгорода. Так что предположений может быть множество.

Сейчас «Мистер Бургер» по-прежнему находится во владении семьи Тебекиных. Основными учредителями являются Дмитрий, Полина и Михаил — дети Владимира Тебекина — одного из крупнейших предпринимателей региона, который сейчас находится под стражей. Его подозревают в совершении экономических преступлений.

На самом ли деле «Мистер Бургер» строит киоск на территории больницы в Белгороде?
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