Паломник из Белгорода пойдёт под суд из-за могилы Латвийской стрелковой дивизии

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении 33-летнего мужчины за осквернение братской могилы. Как установило следствие, в августе 2023 года обвиняемый пришёл на территорию захоронения, сломал стоящий там деревянный могильный крест. Обвиняют мужчину в повреждении братской могилы воинов РККА 201-й Латвийской стрелковой дивизии.