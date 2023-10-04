Паломник из Белгорода пойдёт под суд из-за могилы Латвийской стрелковой дивизии

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Белгородского паломника, который повредил могилу Латвийской стрелковой дивизии под Калугой, будут судить. Прокуратура Боровского района Калужской области направила уголовное дело против белгородца на рассмотрение в суд.
Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении 33-летнего мужчины за осквернение братской могилы. Как установило следствие, в августе 2023 года обвиняемый пришёл на территорию захоронения, сломал стоящий там деревянный могильный крест. Обвиняют мужчину в повреждении братской могилы воинов РККА 201-й Латвийской стрелковой дивизии.
Уголовное дело передали в суд. Жителю Белгородской области грозит до пяти лет колонии.
Ранее сообщалось, что обвиняемый — один из паломников Свято-Пафнутьева монастыря. Очевидцы утверждали, что причиной происшествия стала ссора, а белгородец так выместил злость.