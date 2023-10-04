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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Белгородского паломника будут судить за повреждение братской могилы под Калугой

Паломник из Белгорода пойдёт под суд из-за могилы Латвийской стрелковой дивизии

4 октября 2023, 11:28
Фото: 1MI

Белгородского паломника будут судить за повреждение братской могилы под Калугой

33-летний белгородец в августе 2023 года сломал могильный крест братской могилы воинов РККА 201-й Латвийской стрелковой дивизии в Калужской области. Теперь мужчине грозит колония. Решать его судьбу будет суд, сообщили в калужской прокуратуре.

Белгородского паломника, который повредил могилу Латвийской стрелковой дивизии под Калугой, будут судить. Прокуратура Боровского района Калужской области направила уголовное дело против белгородца на рассмотрение в суд.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении 33-летнего мужчины за осквернение братской могилы. Как установило следствие, в августе 2023 года обвиняемый пришёл на территорию захоронения, сломал стоящий там деревянный могильный крест. Обвиняют мужчину в повреждении братской могилы воинов РККА 201-й Латвийской стрелковой дивизии.

Уголовное дело передали в суд. Жителю Белгородской области грозит до пяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что обвиняемый — один из паломников Свято-Пафнутьева монастыря. Очевидцы утверждали, что причиной происшествия стала ссора, а белгородец так выместил злость.

Белгородский паломник повредил могилу Латвийской стрелковой дивизии под Калугой
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#Белгородская область#Происшествия#Прокуратура#Уголовное дело#Белгород#Наталья Корявых#Братская могила#Калужская область#Паломник#Воинское захоронение
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