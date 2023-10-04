Обстановка не позволяет строителям зайти на некоторые улицы в Новой Таволжанке

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
В Шебекинском городском округе продолжают восстанавливать повреждённые при обстрелах ВСУ дома. За последнюю неделю в округе отремонтировали уже 27 жилых помещений.
Глава региона отметил, что работы идут в плановом режиме, однако тяжелее всего приходится селу Новая Таволжанка — в населённом пункте до сих пор не могут приступить к восстановлению из-за неспокойной оперативной обстановки. Село продолжают ежедневно обстреливать.
В Шебекино же самый большой объём по восстановлению домов. В настоящий момент работы проводятся в пяти многоквартирных домах, где необходимо восстановить повреждённые несущие конструкции. Ещё две многоэтажки отстраивают с нуля.
Напомним, что ВСУ продолжают атаковать Шебекинский округ. За вчерашний день в Шебекино насчитали 13 снарядов, в результате оказался повреждён автомобиль. Под огнём были ещё три населённых пункта: Новая Таволжанка, Середа и Муром. Там обошлось без последствий.