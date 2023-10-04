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За неделю в Шебекинском округе восстановили 27 повреждённых обстрелами домов

Обстановка не позволяет строителям зайти на некоторые улицы в Новой Таволжанке

4 октября 2023, 10:10
Фото: 1MI

За неделю в Шебекинском округе восстановили 27 повреждённых обстрелами домов

Самый большой объём выполняют в Шебекино — там заново отстраивают два многоквартирных дома. О восстановительных работах в округе сообщил Вячеслав Гладков.

В Шебекинском городском округе продолжают восстанавливать повреждённые при обстрелах ВСУ дома. За последнюю неделю в округе отремонтировали уже 27 жилых помещений.

Глава региона отметил, что работы идут в плановом режиме, однако тяжелее всего приходится селу Новая Таволжанка — в населённом пункте до сих пор не могут приступить к восстановлению из-за неспокойной оперативной обстановки. Село продолжают ежедневно обстреливать.

В Шебекино же самый большой объём по восстановлению домов. В настоящий момент работы проводятся в пяти многоквартирных домах, где необходимо восстановить повреждённые несущие конструкции. Ещё две многоэтажки отстраивают с нуля.

Напомним, что ВСУ продолжают атаковать Шебекинский округ. За вчерашний день в Шебекино насчитали 13 снарядов, в результате оказался повреждён автомобиль. Под огнём были ещё три населённых пункта: Новая Таволжанка, Середа и Муром. Там обошлось без последствий.

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#Белгородская область#Ремонтные работы#Белгород#Вячеслав Гладков#Восстановление#Восстановление домов#Шебекинский горокруг#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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