Обстановка не позволяет строителям зайти на некоторые улицы в Новой Таволжанке

Напомним, что ВСУ продолжают атаковать Шебекинский округ. За вчерашний день в Шебекино насчитали 13 снарядов, в результате оказался повреждён автомобиль. Под огнём были ещё три населённых пункта: Новая Таволжанка, Середа и Муром. Там обошлось без последствий.