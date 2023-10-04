Белгородец приревновал свою женщину к соседу и решил разобраться с помощью топора

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
По предварительным данным, инцидент произошёл в одном из сёл Корочанского района. 53-летний мужчина вместе со своей супругой пришёл в гости к соседской паре. Во время застолья 37-летняя хозяйка дома вышла с гостем поговорить за пределами двора. Это заметил 29-летний сожитель женщины: он приревновал её, взял топор и нанёс соседу три удара обухом топора.
Потерпевший остался жив, его госпитализировали с переломами теменной и большеберцовой костей.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, использованное с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.