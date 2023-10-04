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Топор

Белгородец приревновал свою женщину к соседу и решил разобраться с помощью топора

4 октября 2023, 08:06
Фото: 1MI
Топор

Белгородец из ревности ударил соседа топором

Супружеская пара пригласила к себе в гости соседей. В ходе застолья хозяйка дома и гость отошли за пределы двора на разговор. Это сожителю хозяйки не понравилось: он взял топор и нанёс несколько ударов гостю. Подробности сообщили в региональном УМВД.

По предварительным данным, инцидент произошёл в одном из сёл Корочанского района. 53-летний мужчина вместе со своей супругой пришёл в гости к соседской паре. Во время застолья 37-летняя хозяйка дома вышла с гостем поговорить за пределами двора. Это заметил 29-летний сожитель женщины: он приревновал её, взял топор и нанёс соседу три удара обухом топора.

Потерпевший остался жив, его госпитализировали с переломами теменной и большеберцовой костей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, использованное с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Корочанский район#Ревность#Топор#Белгород#Застолье#Александра Склярова
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