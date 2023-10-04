Белгородец приревновал свою женщину к соседу и решил разобраться с помощью топора

По предварительным данным, инцидент произошёл в одном из сёл Корочанского района. 53-летний мужчина вместе со своей супругой пришёл в гости к соседской паре. Во время застолья 37-летняя хозяйка дома вышла с гостем поговорить за пределами двора. Это заметил 29-летний сожитель женщины: он приревновал её, взял топор и нанёс соседу три удара обухом топора.