Белгородца отправили в тюрьму на четыре года за угрозы топором полицейским

Инспектор по делам несовершеннолетних в рамках профилактики 4 января пришла в один из домов в Прохоровском районе, где живут 39-летний мужчина, его возлюбленная и её малолетняя дочь. Во время визита сотрудник полиции нашла нарушения и начала составлять протокол.