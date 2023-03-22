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Белгородца отправили в тюрьму на четыре года за угрозы топором полицейским

22 марта 2023, 07:32
Фото: 1MI
Мужчина, недовольный визитом инспектора ПДН, вытолкал её из дома, а когда приехали участковые, схватился за топор. За это суд лишил белгородца свободы на четыре года, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инспектор по делам несовершеннолетних в рамках профилактики 4 января пришла в один из домов в Прохоровском районе, где живут 39-летний мужчина, его возлюбленная и её малолетняя дочь. Во время визита сотрудник полиции нашла нарушения и начала составлять протокол.

Хозяин дома схватил инспектора за плечи и с силой толкнул. Женщина вышла из дома во двор и позвонила в полицию.

На место приехали двое участковых. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, схватил топор и стал угрожать правоохранителям. Полицейские восприняли угрозы реально. Ранее сообщалось, что одному из участковых пришлось применить табельное оружие — он выстрелил мужчине в ногу.

Суд признал белгородца виновным по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти). Его лишили свободы на четыре года. Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении.

В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании 160 тыс. рублей.

Приговор не вступил в силу.

Визит инспектора ПДН в белгородскую семью закончился угрозами нападения и стрельбой
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#Ольга Аксёнова#Топор#Угрозы#Инспектор пдн#Участковые#Колония#Происшествия#Белгородская область#Прохоровский район
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