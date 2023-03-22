Белгородца отправили в тюрьму на четыре года за угрозы топором полицейским

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Инспектор по делам несовершеннолетних в рамках профилактики 4 января пришла в один из домов в Прохоровском районе, где живут 39-летний мужчина, его возлюбленная и её малолетняя дочь. Во время визита сотрудник полиции нашла нарушения и начала составлять протокол.
Хозяин дома схватил инспектора за плечи и с силой толкнул. Женщина вышла из дома во двор и позвонила в полицию.
На место приехали двое участковых. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, схватил топор и стал угрожать правоохранителям. Полицейские восприняли угрозы реально. Ранее сообщалось, что одному из участковых пришлось применить табельное оружие — он выстрелил мужчине в ногу.
Суд признал белгородца виновным по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти). Его лишили свободы на четыре года. Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении.
В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании 160 тыс. рублей.
Приговор не вступил в силу.